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Elektrikler kesilecek mi? Çalışamayanlar, borcunu ödeyemeyenler ne yapacak?

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Elektrikler kesilecek mi? Çalışamayanlar, borcunu ödeyemeyenler ne yapacak?
Elektrikler kesilecek mi? Çalışamayanlar, borcunu ödeyemeyenler ne yapacak?

Elektrikler kesilecek mi? Çalışamayanlar, borcunu ödeyemeyenler ne yapacak?

Elektrik Kurumu'nun vatandaşlara SMS göndererek elektrik faturalarının ödenmesini istediği mesajlar sosyal medyada gündem oldu.

Kıb-TEK 3 Nisan tarihinde yaptığı resmi duyuruda ödeme yapanlara %15 indirim uygulanacağını duyurmuş ancak iş yerleri kapalı ve çalışamayan dolayısı ile herhangi bir geliri kalmayan vatandaşların elektriklerinin ödenmemesi durumunda kesilip kesilmeyeceği konusunda net bir şey söylenmemişti.

İşte Kıb-Tek'in 3 Nisan tarihli duyurusu;

Tüketicilerimize Önemli Duyuru

Mart – Nisan – Mayıs devrelerine ait (Devre 03/2020 – Devre 04/2020 – Devre 05/2020) faturalarına 90 gün boyunca Gecikme Zammı uygulanmayacaktır.

Nisan – Mayıs – Haziran devrelerinde (Devre 04/2020 – Devre 05/2020 – Devre 06/2020) çıkarılacak olan faturalara %15 indirim uygulanmaya başlanmıştır. İndirimden faydalanabilmek için Nisan – Mayıs – Haziran devre faturalarının 30 gün içerisinde tam olarak kapatılması gerekmektedir (her faturanın 30 gün ödeme süresi bulunmaktadır). Kısmi veya eksik ödemelerde indirim uygulanmayacak ve indirim tutarı bir sonraki devre faturasına yansıtılacaktır.

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