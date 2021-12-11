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Elektrikli Araçlar Hakkında En Çok Merak Edilenler

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Elektrikli Araçlar Hakkında En Çok Merak Edilenler
Elektrikli Araçlar Hakkında En Çok Merak Edilenler

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG için geri sayım sürüyor. Üretimin 2022 yılında başlaması hedefleniyor. Peki elektrikli araçların avantajları neler? Kullanımı nasıl ve nerede şarj edilebilir? İşte yanıtı...

Yerli elektrikli otomobil TOGG'da sona gelindi. Üretimin 2022 yılında başlaması hedefleniyor.

Peki elektrikli araçların avantajları ne? Nerelerde şarj oluyor, kaç kilometre yol gidiyor?

Elektrikli araçlar verimli, sessiz, çevreci ve ekonomik

Şuan tüm illerde şarj istasyonlarının kurulu olduğunu belirten Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram şunları söyledi:

"Elektrikli otomobilin en büyük avantajlarını sayarsak verimli, sessiz ve temiz olması. Yani bir egzoz borusunun olmamasından dolayı dışarıya karbondioksit gibi zehirli gazlar atmıyor ve daha ekonomik. Ayrıca eskiden 150 km menzili vardı, şu anda 400 km menzile sahibiz. İstanbul'dan İzmir'e durmadan rahatlıkla yolculuk yapılabilir."

Doğru ekipmanla priz olan her yerde şarj edilebilen elektrikli araçlar hem sessiz hem de çevreci özelliğiyle de öne çıkıyor. 

Hızlı dolum ünitesinde şarj dolumu 30 dakika

İstanbul'da bulunan 300 istasyonda elektrikli araçlar şarj edilebiliyor. Hızlı dolum ünitelerinde dolum süresi 30 dakikaya kadar düşüyor.

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