“Elektrikli araçlar yasası şart"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, göreve geldikleri günden bu güne geçen dört aylık sürede bakanlığının icraatlarını ve çalışmalarını anlattı.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, “Ekonomi ve Enerji Bakanlığı sorumluluk alanında olan birçok konuda projeler üretip sorumluluklarını yerine getirmektedir. Uzun süredir yapılmayan yasal mevzuatları tamamlayıp, Meclis’e göndermektedir” dedi.

“Hedefe yönelik faaliyetleri sürdürmekte kararlıyız”

Bakan Amcaoğlu, Ekonomik İşbirliği Protokolü ve Türkiye Ticaret Bakanlığı ile imzalanan protokol hakkında bilgi verirken, amaçlarının, hedeflere göre gerekli olan faaliyetleri sürdürmek olduğunu ifade etti.

Bakan Olgun Amcaoğlu, bu kapsamda hangi faaliyetlere odaklandıklarını anlattı.

“Sanayi Bölgeleri Yasası tamamlandı”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, Sanayi Bölgeleri Yasası’nın bakanlık tarafından tamamlandığını ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nden oy birliği ile geçtiğini belirtti.

Bakan Amcaoğlu, yeşil ve sürdürülebilir enerjiye büyük önem verdiklerini hatırlattı. Yasanın buna özen gösterdiğini ekledi.

“Hal Yasası Meclis Alt Komitesi’ne getirildi”

Uzun zamandır tartışılan Hal Yasası’nı yeniden gündeme getirdiklerini ifade eden Bakan Amcaoğlu, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’ye sunulduktan bir ay içerisinde Meclis Genel Kurulu’nda bu yasanın hayata geçeceği müjdesini verdi.

“Enerjide ülkenin önü açılacak”

Bakan Amcaoğlu, “Enerji Üst Kurulu ile enerji sektöründeki uzun vadeli planlama ve enerji stratejisi eylem planıyla ülkenin önünü açacak bir yasanın hazırlandığını dile getirirken, “uzmanlar ve bilirkişilerin enerji sektörüne yön vermeleri bu yasa ile sağlanacaktır” dedi.

“Enerji Dairesi Yasası da hazır”

Bakan Amcaoğlu, “Enerji planı, bir devlet politikası haline getirilecek. Enerji Dairesi, Enerji Üst Kurulu’na destek sağlayacak ve Enerji Üst Kurulu’nun aldığı kararları yürütecek. Enerji Dairesi Yasası da İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmek üzere hazır hale getirildi” diye konuştu.