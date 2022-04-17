  • BIST 2.494,37
  • Altın 928.796
  • Dolar 14.6295
  • Euro 15.8157
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Elektrikli Araçlarda Satış Rekoru Kırıldı

»
Dünyada elektrikli araçların pazar payı 10 yılda 41 kat artarak yüzde 8,3'e ulaştı. Geçen yıl, elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 108 artışla 6,75 milyona ulaştı.
Elektrikli Araçlarda Satış Rekoru Kırıldı

İklim değişikliğiyle mücadele hedefleri kapsamında ülkeler fosil yakıt tüketimlerini azaltmak için düşük karbon teknolojilere dönüşümü hızlandırıyor. Elektrikli araçlar, ulaşım sektöründen kaynaklanan emisyonların düşürülmesi konusunda kritik önem taşırken, otomobil markalarının bu alandaki yatırımları ve marka modelleri hızla artıyor.

Elektrikli araç pazarındaki dönüşüm satışlara da aynı hızda yansıyor. Geçen yıl küresel araç pazarındaki net büyümenin tamamı elektrikli araçlardan sağlandı.

AA muhabirinin "EV-volumes.com" internet sitesinin verilerinden derlediği bilgilere göre, küresel elektrikli araç satışları 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 108 artışla 6,75 milyona ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Elektrikli araç satışları 2020'de salgına rağmen 3,24 milyon olmuştu.

Elektrikli araçların pazar payı 2012'de yüzde 0,2 seviyesinde bulunurken, geçen yılki rekor satışla yüzde 8,3'e ulaştı. Böylece, elektrikli araçlar pazar payını 10 yılda 41 kat artırdı.

Geçen yıl ayrıca elektrikli araçlarda son 10 yılın en büyük yıllık büyümesi görüldü.

- En fazla satış Çin’de

Çin, 3,4 milyonla geçen yıl en fazla elektrikli araç satışının kayda geçtiği ülke oldu. Çin'deki satışlar bir önceki yıla göre yüzde 155, bir başka deyişle 2,06 milyon artış gösterdi.

Avrupa'da ise 2,3 milyon elektrikli araç satılırken, bu rakam 2020'ye göre yüzde 66 büyüdü. ABD, 735 bin elektrikli araç satışıyla üçüncü sırada yer alırken, Güney Kore'de 114 bin 500 elektrikli araç satıldı. İsrail, Avustralya, Hindistan ve Japonya'daki elektrikli araç satışları ise 10 binin üzerinde gerçekleşti.

Elektrikli araçların yıllık tüketimi, İrlanda'nın elektrik üretimine eşit

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, 2012'de tüm yıl boyunca 130 bin elektrikli araç satılırken, bu rakama 2021'de bir haftada ulaşıldı.

Geçen yılki satışların ardından dünyadaki toplam elektrikli araç sayısı ise 16 milyonu buldu.

Dünyadaki toplam elektrikli araçların elektrik tüketimi 2021'de 30 teravatsaate ulaştı. Bu miktar, İrlanda'nın bir yıllık elektrik üretimine eşit.

Yeni rekor bekleniyor

Geçen yıl elektrikli araç satışlarında 936 binle Tesla ilk sırada yer aldı. En fazla Tesla araç 352 binle ABD, 321 binle Çin, 170 binle Avrupa'da satıldı.

Tesla'yı 763 binle Volkswagen (VW) Group, 598 binle BYD, 517 binle GM, 385 binle Stellantis takip etti.

Küresel elektrikli araç satışlarının bu yıl 2021 bandını aşarak rekor tazelemesi bekleniyor

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elon Musk, Twitter'ın tamamını 41 milyar dolara satın almak için teklifte bulundu14 Nisan 2022 Perşembe 16:10
  • Bilimsel araştırma: Görüntülü konuşmalarda neden bağırıyoruz?13 Nisan 2022 Çarşamba 23:37
  • Avrupa'da elektrikli araç kullanımının yüzde 40'a ulaşması bekleniyor12 Nisan 2022 Salı 13:24
  • TÜBİTAK, NATO test merkezi olarak seçildi11 Nisan 2022 Pazartesi 21:09
  • Apple, iOS 16’da hangi yenilikleri sunacak?11 Nisan 2022 Pazartesi 16:08
  • WhatsApp önemli bir derdi daha ortadan kaldırıyor11 Nisan 2022 Pazartesi 15:19
  • Elon Musk Twitter yönetim kuruluna girmeyecek11 Nisan 2022 Pazartesi 09:11
  • Eski CIA görevlisi: UFO’larla karşılaşan yüzlerce ABD askeri yaralandı ya da öldü08 Nisan 2022 Cuma 22:16
  • Microsoft’tan Rus casuslarına karşı önlem08 Nisan 2022 Cuma 21:31
  • Hacker’ler “Sakallı Barbie Operasyonu” ile İsrail’i hedef aldı07 Nisan 2022 Perşembe 21:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti