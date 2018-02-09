Elektrikli battaniye evi küle çevirdi

Dün akşam 20:30 raddelerinde Gazimağusa Çapar 8 aparmanı daire 6
da ikamet eden Prences Brauta Abbayasukuya (23 K) kirasında
bulunan dairede, elektrikli battaniye’nin kısa devre yapması sonucu
evin içi tamamen yandı.
Gazimağusa itfaiyesinin erken müdahalesi sonucu yangın diğer
hanelere sıçramadan kontrol altına alındı.
Evin içerisinde bulunan 1 yatak, 4 sandalye 1 masa, mutfak dolapları,
75 ekran tv, 9 btu klima ve şahsın tüm özel eşyaları tamamen yandı.
Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.
(MHA)
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