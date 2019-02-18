Elektrikli battaniye evin bir bölümünü küle çevirdi

18.02.2019 tarihinde, saat 14:20 sıralarında, Girne’de İçeri Sokak üzerinde bulunan Özyalçın-183 iki numaralı dairenin salon/mutfak kısmında faal durumda bulunan elektrikli battaniyeden dolayı bir yangın meydana geldi

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu oda içerisinde bulunan koltuk takımı, klima iç ünitesi, migrodalga fırın, televizyon ve perdeler yanarak hasar görürken, pencere camları ısıdan kırılmış, diğer odalar ise dumandan islendi.

Polis soruşturması sürüyor



