Elektrikli otomobil sahiplerine teşvik

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta elektrikli otomobil sahiplerine, evlerinde araçlarını şarj etme imkanı sağlanabilmesi adına teşvik verilmesinin kararlaştırıldığını yazdı.

Gazete, elektrikli otomobil sahibi tüzel kişilere bu amaçla 2 bin Euro’ya varacak teşvikler verilmesi kararının Rum Bakanlar Kurulu’nda dün onaylandığını aktardı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın yenilenebilir enerjiden elde edilen elektrik tüketiminin, toplam tüketimin yüzde 13’ünü oluşturması şeklindeki AB hedefine ulaştığını yazdı.

Gazete, AB’nin tüm üye ülkelerin elektrik tüketimlerinin yüzde 13’ünün yenilenebilir enerjiden olması koşulunun bulunduğunu, Güney Kıbrıs’ın ise 2018 itibarıyla bu şartı yerine getirdiğini aktardı.

Haberde, yenilenebilir enerjinin elektrik ve ısınma alanlarında kullanılmasıyla hedefe ulaşıldığı, AB tarafından öngörülen ulaşım sektöründe de yenilenebilir enerji kullanılması konusunda ise başarısız olunduğu vurgulandı.