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Elektrikli Otomobil Toplantısında Elon Musk’ı Dışladılar

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Elektrikli Otomobil Toplantısında Elon Musk’ı Dışladılar
Elektrikli Otomobil Toplantısında Elon Musk’ı Dışladılar

Elektrikli otomobil toplantısında Tesla ile ilgili skandal oluşturacak bir karar verildi. Bu toplantıya dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi çağrılmadı.

Bildiğiniz üzere Tesla elektrikli araç üretimi konusunda lider pozisyonda yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri bu şirket sayesinde lider olmayı başardı. Ülkedeki pazar payına bakıldığında bu tür otomobillerin yüzde 74 oranında Tesla tarafından üretildiği görülüyor. Böylesine yüksek bir pazar payına rağmen yine de toplantıya çağrılmadı.

AStellantis, Ford ve General Motors gibi şirketler bu listede yer alıyor. Genel olarak baktığımızda tüm bu şirketlerin elektrikli araç üretim payı son derece az. Hatta Alman otomotiv devleri bile bu şirketlerden daha fazla elektrikli araç üretiyor. Tüm bunlara rağmen Tesla şirketinin zirveye çağrılmaması büyük bir kayıp oldu.

Tesla CEO’su Elon Musk tarafından Twitter üzerinden yapılan bir paylaşım ile birlikte tüm detaylar ortaya çıktı. Beyaz Saray’a davet edilmediğini açıkladı ve böylece büyük bir tartışma yaratmış oldu. Kimse neden onun davet edilmediğini tam olarak bilmiyor.

ABD Başkanı Joe Biden elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının büyük bir öneme sahip olduğunu söylüyor. Bu açıdan baktığımızda bile Tesla son derece kritik bir görev üstlendi. ABD içerisinde yer alan 100 bin istasyonun 25 bin tanesi bu şirkete ait. Hatta bunu daha fazla artıracağını bile söylemişlerdi.

Elektrikli otomobiller konusunda hiç kimse Tesla ile rekabet edebilecek düzeyde değil. Şu anda birçok otomotiv deli elektrikli otomobillere dönmeye çalışıyor. Ancak Tesla uzun bir süredir sektörde dominant konumda.

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