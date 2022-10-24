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Elektrikli otomobilde Çin’in yükselişi AB’yi harekete geçirdi

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Avrupa’da tedarik sorunları nedeniyle elektrikli araç üretimi yavaşlarken, Çin üretimi ucuz elektrikli otomobillerin hızlı yükselişi markaları korkuttu. Türkiye’den sonra AB’de de Çinli araçlara ek vergi gündeme geldi.
Elektrikli otomobilde Çin’in yükselişi AB’yi harekete geçirdi

BYD, SAIC’in MG’si, Great Wall ve Polestar gibi Çinli markalar, Çin’de üretilen maliyet açısından rekabetçi elektrikli araçlarıyla Avrupa’da önemli pazar payı alıyor. Çevre ve sürdürülebilir ulaşım üzerine çalışan Brüksel merkezli Transport & Environment’ın raporuna göre, Çinli markalar Avrupa’da elektrikli araç pazarının yüzde 5’ini oluşturuyor.

Dünya’dan Aysel Yücel’in haberine göre Avrupalı otomotiv üreticileri, bu yükselişi frenlemek için Çin’den ithalat edilen otomobillere ek vergi getirilmesini istiyor.

Paris Otomobil Fuarı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stellantis CEO’su Carlos Tavares, Çinli üreticilerin Avrupa’daki hızlı büyümesinin Avrupa pazarı için oluşturduğu risklere dikkat çekti. 14 markayı bünyesinde barındıran Stellantis’in CEO’su, AB’nin Çin’den ithal edilen otomobillere daha yüksek vergi getirmesi gerektiğini söyledi. Tavares, Çinli otomobil üreticilerinin otomobillerini Çin’e ihraç eden Avrupalı rakiplerinden daha az vergi ödediğini belirtti.

Türkiye de vergiyi artırmıştı

Türkiye’de de Çinli elektrikli araçlara ilginin artması ve pazara yeni oyuncuların girmesi, hükümeti harekete geçirmişti. Temmuzda Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında son dönemde ithalatın arttığı Çin’den gelen elektrikli araçlardan alınan gümrük vergisi oranı yüzde 20’ye çıkarılmıştı.

Birçok sektör temsilcisi, bu ek verginin bantlardan inmesine sayılı günlerin kaldığı TOGG’un rekabet gücünü artırmak için yapıldığı görüşünde birleşmişti.

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