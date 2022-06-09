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Elektrikli scooter için yasal hazırlıklar başladı

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Akaryakıt zamları ve toplu taşımanın bir türlü gelişememesi nedeniyle, elektrikli scooter kullanımı yaygınlaştı; yetkililer yasal hazırlıklara başladı.
Elektrikli scooter için yasal hazırlıklar başladı

Akaryakıt zamları ve toplu taşımanın bir türlü gelişememesi nedeniyle, elektrikli scooter kullanımı yaygınlaştı. Elektrikli scooterlar ise 25 km’nin altında olması nedeniyle araç sınıfına girmiyor ve trafikte kullanılması yasak.

 

POLİS, 700 TL CEZA KESEBİLİR

Konuyla ilgili yetkili kişilerden alınan bilgiye göre, elektrikli scooterlar 25 km’nin altında olduğu için araç olarak yollarda kullanılması yasak. Polis, vatandaşın kullanımı durumunda ise kullanıcıya 700 TL ceza kesme hakkına sahip.  

 

YASAL DÜZENLEME YOLDA

Hükümet yetkilileri, konuyla ilgili yasal düzenlemelere başladı. Elektrikli scooterların araç sınıfına ekleneceği düzenlemeyle birlikte, polis tarafından kayıt altına alınıp, trafikte kullanılması hedefleniyor. 

Kaynak : Kıbrıs Postası

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