Elektrikli şofben yangın çıkardı

. 24.02.2021 tarihinde, saat 19:00 sıralarında Lapta’da Atilla Sokak üzerinde Shams AZİM, Kasar RAZA ve Abas ABAS’ın birlikte kalmakta oldukları ikametgahın mutfak kısmında bulunan elektrikli şofbenin kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu; mutfak tezgahı kısmen, çekyat, prize bağlı elektrik tesisatı ve mutfak içerisinde bulunan muhtelif eşyalar ise tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.
Fotoğraf: Arşiv
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