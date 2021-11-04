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Elektrikli 'uçabilen' feribot geliştirildi

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Boundary Layer Technologies adlı girişim, sıfır emisyon salınımına sahip feribotu ELECTRA’yı tanıttı.
Elektrikli 'uçabilen' feribot geliştirildi

Sıfır emisyonlu kargo gemilerinde uzmanlaşmış bir şirket olan Boundary Layer Technologies, denizin üzerinde uçabilen feribotu ELECTRA’yı tanıttı. Hem yüzebilen hem de 'uçabilen' ELECTRA’nın ismi, Yunan mitolojisindeki aynı isimli karakterden geliyor.

Şirketin tescilli hidrofil teknolojisi ve bölmeli tahrik sistemi sayesinde ELECTRA, iki kat daha az sürtünmeye maruz kalıyor. Feribot, gideceği yere yüzmek yerine isterse 'uçarak' da gidebiliyor.

Posta'nın aktardığına göre, Boundary Layer Technologies’in CEO’su Ed Kearney, ELECTRA’nın, tek bir şarjla sırasıyla 40 ve 100 deniz mili hızda çalışabildiğini söyledi. Şirkete göre 100 deniz mili, ABD’deki banliyö feribot rotalarının yüzde 90'ından fazlasını veya Yunanistan bölgesindeki feribot rotalarının yüzde 48'ini kapsayacak yeterlilikte.

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