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Elektriksel alan projesi sertifika töreni ve kapanış etkinliği yapıldı!

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Proje kapsamında toplam 335 kişi sertifika almaya hak kazandı!
Elektriksel alan projesi sertifika töreni ve kapanış etkinliği yapıldı!

AB mali desteğiyle KTEMB tarafından yürütülen iki toplumlu bir eğitim ve istihdam projesi olan Elektriksel Alan Projesi eğitimlerine katılarak sertifika almaya hak kazanan kişilere 20 Mayıs tarihinde Büyük Han’da yapılan etkinlikle sertifikaları verildi.

Etkinliğin açılış konuşması Proje Koordinatörü Osman Asilzade tarafından gerçekleştirildi. Daha sonra sırasıyla hibe faydalanıcısı KTEMB adına Birlik Başkanı Bora Karaçam, proje partneri Kıbrıs Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Birliği adına Birlik Sekreteri Angelos Sakkis, AB Hibe Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından eğitimlerde sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları verildi ve projede görev alan eğitmenlere teşekkür belgesi takdim edildi. Sertifika sahiplerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe çok sayıda Sivil Toplum Örgütü temsilcisi ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri davetli olarak katıldı.

Projenin piyasada çalışan kişilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilerek meslekte kalite ve standartların artırılması, daha rekabetçi bir piyasa ortamı oluşturulması, istihdam edilebilirliğin artırılması ve sektörel hizmet kalitesinin artırılması gibi hedefler doğrultutunda gerçekleştirildiği ve 36 ay süren proje eğitimlerine toplam 650 kişinin müracaatta bulunduğu kaydedildi.

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