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“Elektrikte çoklu tarife ile sadece uyku saatlerinde çok sınırlı bir tasarruf imkanı sunuluyor”

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, elektrikte çoklu tarife ile sadece uyku saatlerinde çok sınırlı bir tasarruf imkanı sunulduğunu; günün üçte ikilik bölümünde kullanılacak elektriğe zam yapıldığını belirtti.
“Elektrikte çoklu tarife ile sadece uyku saatlerinde çok sınırlı bir tasarruf imkanı sunuluyor”

Bengihan, hükümetten, elektrik faturaları karşısında isyan noktasına gelen halkın “aklı ile dalga geçmek yerine” daha ciddi bir çalışma ile dar ve sabit gelirlileri rahatlatacak uygulamaları hayata geçirmeyi beklediklerini ifade etti.

Güven Bengihan, yazılı açıklamasında, arka arkaya yaşanan döviz krizleri karşısında her geçen gün alım gücü düşen dar ve sabit gelirlilere, Elektrik Kurumu’nun yeni uygulamasının hiçbir faydası olmayacağı, hatta zararı olacağının aşikar olduğunu da kaydetti.

“3 ZAMANLI ZAM UYGULAMASI”

“Dörtlü koalisyon hükümetinin, allayıp pullayarak, reklam filmleri ve reklam panoları ile pazarlamaya çalıştığı ‘3 zamanlı kontrol sizde’ uygulamasının ne yazık ki ‘3 zamanlı zam uygulaması’ olduğu ortaya çıkmıştır” ifadelerine yer veren Bengihan, halkı tasarrufa teşvik etmek mantığıyla birçok ülkede uygulanan çoklu tarife sistemine zamla birlikte geçilmesinin halk arasında büyük bir hayal kırıklığına neden olduğunu belirtti.

Bengihan, bunun elektriğe yapılan zammı kamufle etmek için seçilen bu yöntem olarak algılandığını da ekledi.

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