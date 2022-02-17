  • BIST 2.009,99
  • Altın 829.616
  • Dolar 13.5797
  • Euro 15.4547
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Elektrikte Çoklu Tarife Sistemi Kaldırılıyor

» »
Bakanlar Kurulu’nun yeni aldığı karara göre elektrikte çoklu tarife sistemi 1 Mart itibari ile yürürlükten kalkıyor.
Elektrikte Çoklu Tarife Sistemi Kaldırılıyor

Bakanlar Kurulu’nun yeni aldığı karara göre elektrikte çoklu tarife sistemi 1 Mart itibari ile yürürlükten kalkıyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu eski Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kararın detaylarına dikkat çekerek “Başbakan'ın tabiriyle ‘Yumuşak Geçiş’ hepimize hayırlı olsun...” ifadelerini kullandı.

Yusuf Avcıoğlu’nun açıklaması şöyle:

Bakanlar Kurulu sessiz sedasız Yeni Elektrik İnkişaf Nizamnamesini onaylayarak Resmi Gazetede yayınladı. Yeni Nizamname ile Çoklu Tarife Sistemi yürürlükten kaldırılarak, Eski Tarife Sistemine dönüş yapıldı. Üstelik yayınlanan Nizamname aklımızla alay edercesine BOŞ bir TABLO ile paylaşıldı.

Bu ne anlama mi geliyor?

Elektrik Faturaları her ayın 1. günü başlayıp, son günü arasında kalan periyodu kapsayacak şekilde aylık olarak belirleniyor, dolayısıyla eski sistem 1 Mart 2022 tarihine kadar devam edecektir.

Dolayısıyla Bakanlar Kurulu, Yeni Tarife Sistemi çerçevesinde uygulanacak yeni birim fiyatları, deyim yerindeyse bombanın pimini çekerek Yeni Hükümetin atayacağı Yeni Kıb-Tek Yönetim Kurulunun kucağına bıraktı.

Yeni birim Fiyatlar ise Kıb-Tek tarafından belirlenip, Web Sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girecektir.

Şuan 0.98 TL olarak uygulanmakta olan Elektrik Birim Maliyetlerinin, 2.70 TL olduğunu da belirtmek isterim.

Başbakan'ın tabiriyle "Yumuşak Geçiş" hepimize hayırlı olsun...

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Dünya, Kıbrıs Türk Halkının Hak ve Hukuku Konusunda Çekimser Davrandı17 Şubat 2022 Perşembe 18:47
  • KTİMB: Nitelikli İşçi Sorunu Çözülüyor17 Şubat 2022 Perşembe 18:08
  • Dışişleri Bakanlığı: Kapıdaki Sıkışıklığın Nedeni Güney Kıbrıs17 Şubat 2022 Perşembe 17:49
  • İmar Planı Süreçleri Yeni Yasal Düzenlemelerle Siyasi Etkilerden Uzak, Özerk Bir Yapıya Kavuşturulmalı17 Şubat 2022 Perşembe 17:40
  • Chıcvarın’ın Ölüm Sebebi Tespiti İçin Kan ve Doku Örnekleri Alındı17 Şubat 2022 Perşembe 17:28
  • TC Abu Dabi Büyükelçisi İle KKTC Temsilcisi Gulfood Gıda Fuarı’ndaki Kuzey Kıbrıs Standını Ziyaret Etti17 Şubat 2022 Perşembe 17:22
  • Sucuoğlu: Demokrasiye Saygı Duyuyoruz Ama Ortaya Çıkan Aritmetik Zor17 Şubat 2022 Perşembe 16:58
  • KAMUSEN: Seçim Bitti Halk Hala Daha Geçim Derdindedir17 Şubat 2022 Perşembe 16:49
  • Cenapoğlu: DP, Vermiş Olduğu Sözlerin Arkasındadır17 Şubat 2022 Perşembe 16:40
  • Söylemez'in Cinayet Yerinde Olduğu Açıklandı17 Şubat 2022 Perşembe 16:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti