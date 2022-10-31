  • BIST 3.939,44
  • Altın 982.432
  • Dolar 18.6145
  • Euro 18.5011
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİngiltere’de iki yeni corona varyantı tespit edildi

Elektrikte çoklu tarifeye yarın geçiliyor

» »
Elektrikte çoklu tarife uygulaması yarın başlayacak. Kış döneminde indirimli tarife haftanın 7 günü 22.00-07.00 arasında uygulanacağı belirtildi.
Elektrikte çoklu tarifeye yarın geçiliyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) aboneleri, tercihlerine bağlı olarak çoklu tarifeden yarından itibaren yararlanabilecek.

Çoklu tarifeyi tercih edecek elektrik aboneleri için kış döneminde indirimli saatler 22.00 ile 07.00 arasında 9 saat boyunca uygulanacak.

Pahalı saatler 17.00 ile 22.00 arasındaki 5 saatlik dilimi kapsayacak. Sabah 07.00 ile 17.00 arasındaki 12 saatlik sürenin elektrik ücretleri ise normal tarifeden faturalandırılacak.

Buna göre, “kış dönemi” diye adlandırılan 16 Ekim - 15 Mayıs tarihleri arasında, “normal zaman” diye adlandırılan sabah saat 07.00'den akşam üzeri 17.00'ye kadar, elektrik fiyatı Kilowatt saat (kwh) başına 3,3285TL, “Puant” adı verilen zaman dilimi olan akşam üzeri saat 17.00'den gece 22.00'ye kadar elektrik fiyatı 4.6O46TL, “Puant Dışı” olarak adlandırılan zaman dilimi olan gece 22.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında ise elektrik fiyatı 2,1941TL olarak uygulanacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrikte çoklu tarifeye yarın geçiliyor31 Ekim 2022 Pazartesi 13:56
  • Kış saati uygulaması başladı! Saatlerinizi Ayarlamayı Unutmayın31 Ekim 2022 Pazartesi 11:36
  • Metin Feyzioğlu'nun Atama Kararı TC Resmi Gazete’de31 Ekim 2022 Pazartesi 11:25
  • Meclis Genel Kurulu bugün toplanıyor31 Ekim 2022 Pazartesi 10:25
  • Büyük Av Mevsimi’nin dijital haritası yayınlandı31 Ekim 2022 Pazartesi 10:11
  • Döveç Group’tan Bir İlk: ‘Metaverse Summıt 2022’31 Ekim 2022 Pazartesi 10:00
  • Sevilay Direkoğlu Hayatını Kaybetti31 Ekim 2022 Pazartesi 08:48
  • KKTC Atletizm Milli Takımı Döveç Sponsorluğunda Kampa Girdi30 Ekim 2022 Pazar 22:05
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Zeytin Hasat Festivali’ne Katıldı30 Ekim 2022 Pazar 20:47
  • Serdaroğlu : Çocuklarımızın sağlığı ile oynamayın30 Ekim 2022 Pazar 20:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti