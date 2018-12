Elektrikte doğal gaz adımı.. Hedef %40 ucuzlatmak

Uzunca bir süredir devam eden çalışmalarımız sonucunda, çeşitli Sivil Toplum Örgütleri ve Meslek Odalarından görüşler alarak, saygın bazı Üniversiteler ve Öğretim Görevlileri ile karşılıklı bilgi alışverişi yaparak, ilgili Tesislere Teknik Ziyaretlerde bulunup, çeşitli Konferanslara katılarak edindiğimiz bilgileri harmanlayarak hazırlamış olduğumuz, Kablo ile Enterkonnekte, Doğalgaz ile Elektrik Üretimi, Güneş Enerjisi, Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi, Depolamalı Güneş Enerjisi ve mevcut Santrallere Filtre takılarak Üretime devam edilmesi modellerini konu alan 146 sayfalık “ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SENARYOLARI RAPORU” ışığında KIBTEK Yönetim Kurulu olarak bazı kararlar aldık ve bunları hayata geçirmeye yönelik adımlar atmaya başlıyoruz.

Bugün itibarı ile toplam 64 ile 80 MW aralığında Dual-Fuel (Çift Yakıtla da çalışabilen – Fuel Oil ve LNG) 4 yeni Santral Ünitesinin Teknecik Elektrik Santraline temini için Taslak Tenik Şartname Web Sitemizde yayınlanmıştır. İhaleye katılacak Firmaların Teknik Şartname üzerine yapacakları değişiklik taleplerinin değerlendirilmesinin ardından İhale Süreci başlayacaktır. Önümüzdeki 2 yıl boyunca oluşacak Enerji Talebini ve Puant Yüklerin karşılanmasında bize rahat bir nefes aldıracak olan bu 4 Santral Ünitesi sayesinde Enerji Arzında her hangi bir açık yaşanmayacaktır. Diğer yandan ilk defa Çift Yakıtla çalışan Santral Ünitelerinin temini ile hem mevcut Enerji Talebi karşılanırken hem de Fuel Oil’den Doğal Gaz’a dönüşümün ilk adımı atılmış olacaktır. Yıllardır gündemden düşmeyen ve Ülkemizin kanayan yarası olan Filtre problemi de Doğal Gaza geçişle birlikte ortadan kalkacaktır. Merkezi İhale Komisyonu çatısı altında ihale ile Santral Alımı kararı KIBTEK Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri çerçevesinde OY BİRLİĞİ ile alınmıştır.

Yine belirlenecek takvim doğrultusunda Doğal Gazın Temini, dönüşümün tamamlanması ve 150 MW’lık Gaz Türbini modeli Santral için de Teknik Şartname çalışmalarının sonuçlandırılmasının ardından belirlenecek takvim doğrultusunda en geç Haziran 2022‘de devrede olacak şekilde Merkezi İhale Komisyonu vasıtasıyla ihaleye çıkılacaktır. Doğal Gaz ve Kombine Çevrim Gaz Türbini Modeli Makinalara geçişle birlikte Elektrik Fiyatlarında kabaca %40 oranında bir ucuzlama sağlanabilecektir.

CSP gibi Isı veya Elektrik Depolamalı Güneş Enerjisi Sistemlerinin Teknik ve Finansal gelişimi de takip edilerek maliyetlerinin makul seviyelere gerilemesiyle birlikte bu alanlarda da yatırımlar yapılacaktır. Bu yatırımlara yönelik ihtiyaç duyulan rezerv arazilerin temini için araştırmalar şimdiden başlatılacaktır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi ile imzalayacağımız protokol çerçevesinde yapılacak Şebeke Analizi ve Stabilite Çalışması sonucunda Teknik imkanlar çerçevesinde KIBTEK Şebekesine bağlanabilecek Güneş Enerjisi Sistemi miktarının maksimize edilmesi sağlanacaktır.

Karayolları Dairesi ile Ocak Ayı içerisinde imzalanacak Protokol ile birlikte 5 yıl süre ile tüm Karayolu Aydınlatmalarının Bakım-Onarım işlerini KIBTEK olarak üstleneceğiz ve Lefke’den Karpaz’a kadar tüm sistemi en kısa sürede çalışır hale getireceğiz.

Telekomünikasyon Dairesi ile Ocak Ayı içerisinde imzalayacağımız Protokol çerçevesinde her iki daire de abonelerine daha sağlıklı hizmet verebilmek adına sahip oldukları Fiber Optik Altyapılarını ihtiyaçları oranında birbirleri ile paylaşacak, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni Altyapı ilavesi yapılacaktır.

Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği ile imzalayacağımız Protokol çerçevesinde İskele ve Girne Bölge Amirliklerine Ambar Binası, Girne, Mağusa, Güzelyurt ve Lefke Bölge Amirlikleri için de günümüz koşullarında çağdaş hizmet verebilecek Bölge Amirliği Binası inşaası için projelendirme çalışmaları başlayacaktır.

Yeniboğaziçi - Mağusa Trafo Merkezleri arasındaki 132 kV Yüksek Gerilim Hattımız yedeklenecek, Mağusa 1 ve Mağusa 2 Trafo Merkezlerimiz 66 kV’dan 132 kV’a yükseltilerek Mağusa ve İskele Bölgeleri için hem geleceğe yönelik ihtiyaçlar karşılanmış hem de arz güvenliği sağlanmış olacaktır.

Girne 3 Trafo Merkezi hayata geçirilecek, Girne 1 Trafo Merkezi 66 kV’dan 22/11 kV’a dönüştürülerek Girne’de özellikle inşaat sektöründeki hareketlilik kaynaklı Enerji Talebi karşılanacak, Alsancak Trafo Merkezinin de 66 kV’dan 132 kV’a dönüştürülmesiyle Girne Bölgesindeki 132 kV ringimiz tamamlanmış olacaktır.

Yapımı tamamlanmak üzere olan Yeni Web Sitemizin devreye alınmasıyla hem çağdaş hizmet verebilen bir Web Sitesi hem de dileyenin Kurum hakkında çok daha fazla İstatistiki Bilgiye erişebileceği bir Web Sitesi olacaktır.

Yine Çağrı Merkezimiz bünyesinde devam eden çalışmaların 2019 içerisinde tamamlanmasının ardından aynı anda 120 Aboneye kadar hizmet verebiliyor olacağız.

Özellikle konutlardaki Elektrik Faturalarını ve Puant saatlerdeki tüketimi düşürmek amacıyla hazırlanan Çoklu Tarife Sisteminin yer aldığı Nizamname Bakanlar Kurulunun onayının ardından Ocak Ayı sonunda yürürlüğe girecektir. Çoklu Tarife Sistemine geçişle birlikte Yıl içerisinde Ülkenin Mevsimlik Tüketim Profiline göre 4 farklı dilimlendirme olacak ve Günlük Tüketim Profiline göre de gün içerisinde 3 farklı tarife olacaktır. Çamaşır Makinası, Bulaşık Makinası vb kullanım zamanı kurgulanabilir cihazlarının kullanımının Elektrik Fiyatlarının ucuz olacağı saatlere kaydırılması ile birlikte Elektrik Tüketim Maliyetleri düşürülebilecektir.

Elektrik Fiyatlarında İndirim konusunda:

2018’de “Nisan – Temmuz – Ekim” Aylarında olmak üzere toplam 3 kere fiyat artışı yapılmış, bunlardan Nisan ve Temmuzdaki artışlar tüm Tarifelere uygulanırken, Ekim ayındaki artış yalnızca Devlet Dairesi Tarifelerine uygulanmıştı. Her yapılan artışla fiyatlar bir kademe yukarı çıktığı için her fiyat artışını birer Merdiven Basamağı olarak tabir edebiliriz. Basamakları sırasıyla birer birer çıktığımız gibi inerken de en üst basamaktan aşağıya doğru sırasıyla birer birer inmek durumundayız. Diğer bir deyişle bir indirim yapılacaksa bile maalesef ilk indirim son zam yapılan kaleme yani Devlet Tarifesine yapılması gerekecektir. İndirim vatandaşa yapılacaksa Devlet tarifesinin zamlı haliyle kalması için yine Bakanlar Kurulu Kararı gerekmektedir. Hem Devlete hem Vatandaşa aynı anda indirim yapılabilmesi şuan ki koşullarda pek mümkün değildir. Elektrik Üretiminde kullanmakta olduğumuz Yakıt Kurum depolarına her gün giren bir ürün değildir. Yakıt Alımı 10,000-12,000 Mton’luk tankerler ile mevsimine göre 2 haftada bir veya ayda bir gibi periyodlarla gerçekleşir, yakıtın ödemesi yakıt depoya girdiği günkü “Varil Fiyatı x Dolar Kuru” üzerinden yapılır. Örneğin bugün 100 $'a - Dolar Kuru 6TL üzerinden alışı yapılan yakıt hala depolarda kullanılıyor iken, yarın yakıt fiyatının 50 $'a - Dolar Kurunun da 4TL'ye düşmüş olması yakıtının alınışı esnasında ödenen bedeli, yani maliyetini değiştirmez. Kaldı ki KIBTEK’den farklı olarak AKSA 30,000 Mton şeklinde 3 Aylık toplu alımlarla yakıt almaktadır ve şuan hala Kasım Ayında almış oldukları pahalı yakıtı kullanmaktadırlar. Bu sebeplerden ötürü elektrik fiyatı günlük veya haftalık olarak güncellenmemekte/güncellenememektedir. Bir indirim yapılıp yapılamayacağı AKSA’nın depolarındaki yakıtın Ocak Ayı sonuna doğru bitmesi ve yeni yakıt sevkiyatının gerçekleştirilmesi ile birlikte Petrol Varil Fiyatı ve Dolar Kurundaki değişime bağlı olarak mümkün olabilecektir.

2018’de KIBTEK olarak neleri hayata geçirdik:

Cengizköy ve Güneşköy Trafo Merkezlerinin devreye alınmasıyla 66 kV olan gerilim 132 kV’a yükseltilmiş, Bölgenin 20 yıllık gelişim ihtiyacını karşılayacak daha sağlıklı ve arz güvenliği yüksek enerji temini sağlanmıştır.

Gönyeli Gönyeli 22/11 kV Trafo Merkezi başarıyla devreye alınarak enerjilenmiş ve yük almaya başlamıştır. Bölgenin 20 yıllık gelişim ihtiyacını karşılayacak Yeni Trafo Merkezinin hizmete girmesiyle daha sağlıklı ve arz güvenliği yüksek enerji temini sağlanmıştır.

Gönyeli’de Bölgenin 20 yıllık gelişim ihtiyacını karşılayacak Yeni Gönyeli 22/11 kV Trafo Merkezinin hizmete girmesiyle hem 22/11 kV ringimiz tamamlanmış hem de daha sağlıklı ve arz güvenliği yüksek enerji temini sağlanmıştır.

Mağusa’da Kanaklides SS Feederin tamamlanmasıyla Mağusa 1 ve Mağusa 2 Trafo Merkezleri arasında yedekli bir bağlantı kurularak bakım-onarım periyodlarında yapılacak elektrik kesintileri minimize edilmiştir.

2018’i geride bırakırken hayata geçirdiğimiz projelerin mutluluğu, 2019, 2020 ve 2022 yıllarında hayata geçirmek üzere yola çıktığımız projelerin heyecanı ile de geleceğe umutla bakıyoruz. Halkımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmet verebilmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Öncelikle Yağmur-Çamur, Sıcak-Soğuk, Gece-Gündüz, Haftaiçi-Haftasonu ayırt etmeksizin özveriyle ellerinden gelen en iyi hizmeti vermeye çalışan tüm KIBTEK personelimizin, sonrasında ise tüm Halkımızın yeni yılını kutlarım. Yeni yılın Ülkemize ve Milletimize Huzur ve Mutluluk getirmesi dileğimle, Sevgiyle kalın..

YUSUF AVCIOĞLU

31 Aralık 2018