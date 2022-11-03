Elektrikte Grev!

İşte açıklama;

El Sen Yönetim Kurulu 03.11.2022 Perşembe bugün yapmış olduğu toplantıda, Kıb Tek Yönetim kurulundan 06.10.2022 tarihinde talep edilen sorunların çözümü ile ilgili olarak bir arpa boyu yol kat etmeyip , sadece zamana

oynadıkları gerçeği ile 07.11.2022 Pazartesi günü tüm bölgelerde 07:30-10:30 Saatleri arasında uyarı grevi yapılacaktır . Talep edilen tüm sorunlara ivedi olarak çözüm üretilmemesi halinde 11.11.2022 Cuma günü süresiz grevi yürürlüğe koyacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur .

Çağlayan CESURER

EL-SEN Genel Başkanı

EL-SEN Yönetim Kurulu (a)