Elektrikte Grev!

İşte açıklama;
El Sen Yönetim Kurulu 03.11.2022 Perşembe bugün yapmış olduğu toplantıda, Kıb Tek Yönetim kurulundan 06.10.2022 tarihinde talep edilen sorunların çözümü ile ilgili olarak bir arpa boyu yol kat etmeyip , sadece zamana
oynadıkları gerçeği ile 07.11.2022 Pazartesi günü tüm bölgelerde 07:30-10:30 Saatleri arasında uyarı grevi yapılacaktır . Talep edilen tüm sorunlara ivedi olarak çözüm üretilmemesi halinde 11.11.2022 Cuma günü süresiz grevi yürürlüğe koyacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur .
Çağlayan CESURER
EL-SEN Genel Başkanı
EL-SEN Yönetim Kurulu (a)
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