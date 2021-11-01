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Elektrikte kış tarifesi bugün başladı

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun üç zamanlı “kontrol sizde” tarifesi kapsamında “kış tarifesi” başladı.
Elektrikte kış tarifesi bugün başladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun üç zamanlı “kontrol sizde” tarifesi kapsamında “kış tarifesi” başladı.

31 Mayıs’a kadar sürecek kış tarifesinde, yaz tarifesine göre yoğun, yoğun olmayan ve normal saatler değişti. Kış tarifesinde, hafta içi yoğun olmayan saatler 22.00’den 07.00’ye kadar olacak. Bu zaman diliminde kw/saate 0,6508 TL ödenecek.

Hafta sonu 24.00’den 07.00’ye kadar olacak yoğun olmayan saatlerin kw/saatinin ücreti ise 0,6308 TL.

Kış döneminde hafta içi yoğun saatler 17.00’de başlayacak, 22.00’de bitecek.

Hafta sonu için belirlenen yoğun saatler de yine 17.00’de başlayarak, 22.00’de sona erecek.

Yoğun olan saatlerde hafta içi kw/saate 1,2908 TL, hafta sonu 1,2708 TL ödenecek. Hafta içi normal saatler 07.00’de başlayarak, 17.00’ye kadar sürecek ve kw/saate 0,9873 TL ödenecek.

Hafta sonu ise normal saatler 22.00’den 24.00’e ve 07.00’den 17.00’ye kadar olacak ve bu sürelerde elektriğin kw/saati için 0,9873 TL ödenecek.

Gerek üç zamanlı tarifeyi gerekse normal tarifeyi tercih eden elektrik aboneleri, bir aylık süredeki tüketimleri 300 kw/saatin altında kaldığında, yüzde 15 indirimden de yararlanacak. 

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