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Elektrikte Kış Tarifesi yarın başlayacak

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Mayıs ayındaki tecrübeyi dikkate alan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetimi, karışıklığa neden olmamak için zaman periyodlarına ilişkin değişiklik tarihlerini yeniden güncelledi.
Elektrikte Kış Tarifesi yarın başlayacak

Tarifedeki zaman periyodlarına ilişkin ilk değişiklik 16 Ekim yerine 1 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), uygulamaya koyduğu 3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarifesi’nde, zaman periyotlarını yaz ve kış dönemi olmak üzere yılda iki kez değiştireceğini önceden açıklamış ve 16 Ekim tarihini, Kış Tarifesi’ne geçiş tarihi olarak duyurmuştu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre tarife ücretleri değişmeksizin, zaman periyotlarının başlangıç ve bitiş saatleri aşağıdaki gibi yeniden düzenlendi.

 

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