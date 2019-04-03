Elektrikte Özelleştirmeye kılıf arıyorlar ama Mali açıdan KIB-TEK ayakları yere basan bir durumdadır

EL-SEN Mali Sekreteri Hüseyin Sönmezoğlu, KIB-TEK üzerinden yaratılmaya çalışılan algı operasyonlarının kurumun özelleştirilmesine yönelik olduğunu ifade ederek, “Kurumun 37 milyon dolar borcu varken, devletten 180 milyon lira da alacağı var. Mali açıdan KIB-TEK ayakları yere basan bir durumdadır” diye konuştu.

Yeni Bakış Gazetesi'nden Deniz Abidi'ne verdiği röportajda EL-SEN Mali Sekreteri Hüseyin Sönmezoğlu, KIB-TEK üzerinden yaratılmaya çalışılan algı operasyonlarının kurumun özelleştirilmesine yönelik olduğunu ifade etti.

-EL-SEN Mali Sekreteri Hüseyin Sönmezoğlu, belli bir kesimin KIB-TEK’in özelleştirilmesi için algı operasyonu yaratmaya çalışmakta olduğunu ifade ederek, çalışanların maaşları üzerinden bir takım söylemler döndüğünü, hükümetin ise kurumu “özelleştirmeyeceğiz” demekte olduğunu, ancak özerkleştirmediğini de belirtti

-“Geçmişte, elektrik kurumu çalışanları için ‘bunlar dağıtımı yapamıyorlar, kayıp kaçak yüksek’ gibi söylemlerle ‘kurum özelleştirilmelidir’ denildiğini hepimiz biliyoruz. Bu malzemeyi biz aslında 2015 yılından sonra bu çevrelerin elinden elektronik sayaca geçerek aldık. Tahsilat oranı yüzde 96’ya çıkarılarak, kayıp kaçaklar yüzde 7’ye düştü. Bu durumu gerekçe olarak artık gösteremiyorlar. Bu nedenle şimdi de çalışanların maaşlarını ortaya atmaya başladılar”

-EL-SEN Mali Sekreteri Hüseyin Sönmezoğlu, KIB-TEK çalışanlarının fazla maaş aldığı konusunda sürekli bir eleştiri yapılmakta olunduğuna vurgu yaparak, KIB-TEK’in şu anda 670 çalışanı olduğunu belirtti. Sönmezoğlu, maliyetlerin içinde çalışanın personel maliyetinin 8 kuruş olduğunu belirterek, ancak AKSA’nın kira bedelinin her kwatt başına sadece 10 kuruş olduğunu kaydetti

-Sönmezoğlu, basında çıkan bazı haberlere göre, KIB-TEK’in fonksiyonlarına göre ayrılacağının belirtildiğini, ancak bunun özelleştirme demek olduğunu söyledi. Özelleştirmeden önce KIB-TEK gibi kurumların dünyada Avrupa’da ilk önce fonksiyonlarına ayrıldığını ifade eden Sönmezoğlu, “Hükümetin KIB-TEK’i özelleştirme niyeti yoksa o halde neden fonksiyonlarına ayıracak?” diye sordu. Bu yönde çıkan haberlerin hükümet tarafından yalanlanmadığını, bu konudaki görüşlerinin çok net olduğunu söyleyen Sönmezoğlu, “Bu şekilde kurumu fonksiyonlara böldükleri anda KIB-TEK bitmiştir” dedi

-Sönmezoğlu, “KIB-TEK battı, bitti” şeklinde yapılan söylemlerin doğru olmadığını belirterek, “Kurumun şu anda 37 milyon dolar borcu vardır. 150 milyon TL aylık cirosu olan bir kurumun 37 milyon dolar borcu olması hiçbir şeydir. Kurum üretir, satar ve parasını bir ay sonra alır. Dolayısıyla ortada dönen bir sermaye var. O nedenle 37 milyon dolar borcun olması normaldir. Kaldı ki bana göre bu borç bile sayılmaz. Devletten 180 milyon lira alacağımız var. Bunu alabilirsek hiç borç kalmayacak. Mali açıdan KIB-TEK ayakları yere basan bir durumdadır”