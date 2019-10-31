Elektrik’te yatırım bilinmezliği! Akademisyen Altıok: “Komite çalışmaları tamamlanmadı!”

45 gün geçti EL-SEN ile Hükümet arasında imzalanan protokol yürürlüğe girmedi.

El-Sen’in 6 Eylül tarihinde aldığı süresiz grev kararından sonra sonra hükümet ile imzalanan protokolde yatırımların yapılması için 45 gün içerisnde oluşacak olan komitenin toplantılarını tamamlaması ve sonuca ulaşması bekleniyordu.

El-SEN ptorokol gereği grevi kaldırmıştı.

El-SEN tarafından oluşturulan komiteye üye olarak verilen komite üyesi Akademsiyen Doç. Dr. Hasan Altıok’un Detay Gazetesi’ne verdiği bilgiye göre komite toplantıları 45 günlük sürenin bitmesine rağmen sonuca ulaşmadı.

Altıok yaptığı açıklamada oluşturulan komite çalışmaları tamamlanamadı dedi.

İşte El-Sen ile Hükümet arasında varılan mutabakat