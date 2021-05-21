Elektrikte yaz tarifesi uygulaması başlıyor

Elektrikte yaz tarifesi uygulaması 1 Haziran’da başlayacak, 31 Ekim’e kadar da sürecek.

Elektrikte yaz tarifesi uygulaması 1 Haziran’da başlayacak, 31 Ekim’e kadar da sürecek.

HAFTA SONU DAHA UCUZ

Yeni uygulamaya göre elektrikte en ucuz saatler hafta içi 23.00-09.00; hafta sonu ve diğer resmi tatil günlerinde ise 02.00-09.00 olacak.

En yüksek ücretin ödeneceği zaman dilimleri hafta içi 09.00-18.00; hafta sonları ise 14.00-18.00.

Normal saatler olarak tarifesinden hafta içi 18.00-23.00, hafta sonları ve resmi tatillerde ise 09.00-14.00 ve 18.00-02.00 arasında da farklı ücret uygulanacak.

Hafta içi yoğun olmayan saatlerdeki tarifeye göre elektriğin kilowatt/saat ücreti 0,6508 TL, normal saatlerdeki ücret 0,9873 TL; yoğun saatlerin ücreti ise 1,2908 TL.

Hafta sonu ve resmi tatillerde ise yoğun olmayan saatlerde kilowatt/saat ücreti 0,6308 TL, normal saatler 0,9873 TL ve yoğun saatler ise 1,2708 TL olarak uygulanacak.

%15 İNDİRİM DE VAR

Elektrik faturası 300 kilowattın altında olan aboneler, yüzde 15 indirimden yararlanacak.