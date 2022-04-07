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Elektrikte zamdan indirim yalan mı oldu?

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Halkın Partisi Başkanı ve Milletvekili Kudret Özersay, elektrikte indirim yapılacağı yönündeki açıklamayı değerlendirdi, eleştirilerde bulundu.
Elektrikte zamdan indirim yalan mı oldu?

Özersay'ın konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Maliye Bakanı elektrikte Başbakan'ın açıkladığı ZAMDAN İNDİRİMin gerçekleşebilmesi için 180 milyon bir kaynak bulmak gerek diyor. YANİ 180 milyon bulamazsak bu ZAMDAN İNDİRİMi yapmayacağız diyor. Yani Başbakan istedi bir çalışma yaptık ama HAYATA GEÇİREMEYEBİLİRİZ demeye getiriyor. Özetle başka şeyler gibi belli ki ZAMDAN İNDİRİM de YALAN OLDU..."

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