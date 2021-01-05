Elektromanyetik Kirlilikten Arınmak İçin Bakır Kullanmanın Faydaları

Telefon, televizyon gibi sürekli uyaran altında olmamız bedenimizi ciddi anlamda zayıflatıyor. Ortama yayılan radyo frekanslarla mücadele etmek ise neredeyse imkansız.

Gün boyu uyaran frekanslara maruz kalan beden sağlığımızın onarımı da sadece kaliteli bir uyku ile mümkün. Enerji Tıbbı Uzmanı Emine Baran "Bedenimiz ancak iyi bir uykuyla kendini revize edip yeniliyor. Uyku kalitesi hem hücre yenilemesi sağlıyor hem de taze ve pırıl pırıl bir enerjiyle güne başlamamızı sağlıyor.

Bütün bir günün nasıl geçeceğini ise bir gece önceki uyku ve şartları belirliyor.

Ortama yayılmış radyo frekanslarla mücadele etmek ise neredeyse imkansız. Telefonu yatak odası dışına koymak, televizyonu, modemi kapatmak çözüm olmuyor.

Komşunuzun evinde açık olan modem dahi bu frekanslara maruz kalmanıza yol açıyor. Radyo frekanslardan ulaşan bu uyaranlarla beden uykuya girmekte zorlanıyor ve kalitesiz uyku sonrası zayıflamış manyetik alan hastalıklara davetiye çıkarıyor" diye konuştu.

Kaliteli uyku için yatak odanızda bakır kullanın

Emine Baran bakır elementinin topraklama etkisine dikkat çekerek yatak odalarında bakır kullanımının uyku kalitesine etkisini şöyle anlattı:

"Bu manyetik alan kirliliğinin çözümü ise kadim bilgilerden süzülüp gelen ve bilim dünyasının da hemfikir olduğu bakır elementi.

Yatak odanızda bakır bir metaryal bulundurmak, yatak başlığınızda ya da ayak ucunuzda gelecek şekilde yerleştirmek uyku kalitenizi artıracaktır.

Zararlı frekans ve dalgaları emiyor

Bakır elementi zararlı frekans ve dalgaları emerek koruyucu etki yapar, dolayısıyla uyku kalitesinin artırılmasına da katkıda bulunur.

Üzerinizde bakır bir aksesuar taşıyın

Üzerinizde taşıyacağınız bakır bir aksesuar, gün boyunca maruz kaldığınız radyo frekansları ve zararlı manyetik etkileri toparlayıp hızla bedeninizden uzaklaştıracaktır. Çok kuvvetli topraklama etkisi yaparak dingin bir zihne kavuşmanızı sağlayacaktır.

Uykuya dalamıyorsanız ayağınızın altına koyun

Uykuya dalmakta zorlandığınız, fibromiyalji gibi ağrılarla boğuştuğunuz huzursuz gecelerde içinde bakır bulunan bozuk para gibi gibi bir materyali, topraklama alanınız olan ayaklarınızın altında bir süre tutarak enerji akışınızı dengeleyebilirsiniz.

Bakır sürahide bekleyen suyu içmek blokajları açıyor

Aynı zamanda bakır sürahi de beklettiğiniz suyu gece uyumadan içerek bedenin onarımına katkıda bulunabilirsiniz.

Bakır sürahide bekleyerek mineral kazanan su, bedende blokajlı olan enerji merkezlerini açacaktır.

Bakır minerali sizi zihin ve beden olarak dingin, rahat ve hücrelerin enerjiye doyup kendini yenilediği bir uykuya hazırlayacaktır.