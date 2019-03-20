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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşüldü

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Yasa değişikliğiyle, ticari elektronik iletilerin gönderilmesinin kötüye kullanılması veya suistimal edilmesinin önüne geçilmesi ve tüketicilerin bu nedenlerle yaşadığı sıkıntıların önlenmesi amaçlanıyor.
Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün toplandı. Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan “Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesini tamamladı ancak ivediliği olmadığından  üçüncü görüşmesi bir sonraki toplantıda ele alınacak.

Yasa değişikliğiyle, ticari elektronik iletilerin gönderilmesinin kötüye kullanılması veya suistimal edilmesinin önüne geçilmesi ve tüketicilerin bu nedenlerle yaşadığı sıkıntıların önlenmesi amaçlanıyor.

Komite toplantısına davetli olarak, KKTC Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığındaki komite toplantısına UBP Milletvekili ve Komite Başkanvekili İzlem Gürçağ Altuğra, komite üyeleri CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, HP Milletvekili Jale Refik Rogers ve UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu katıldı. 

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