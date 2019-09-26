"Elektronik sigara, akciğeri koruyan hücreleri öldürüyor"

Araştırmacılar, elektronik sigaraların ve ürettikleri buharın artık geleneksel sigaralar yerine zararsız bir seçenek olarak değerlendirilmemesi gerektiği sonucuna vardı.

Yeni bilimsel araştırma, elektronik sigaralardan çıkan buharın solunum yolundaki bazı hücreleri öldürebileceğini gösterdi.

Avustralya'daki Adelaide Üniversitesi'nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği çalışma, üç tip elma aromalı elektronik sigara likitinden çıkan buharın akciğer bronşlarını kaplayan epitel hücrelerini tahrip edebildiğini ortaya çıkardı.

Solunum sistemini kaplayan bu doku, akciğerleri ve soluk borusunu temiz tutmak için önemli.

Araştırmacılar ayrıca, buharın bağışıklık sistemini etkileyebildiğini ve özellikle makrofajların çalışmasını sekteye uğrattığını keşfetti. Marofajlar vücuttaki yabancı atıkları ya da bakteri gibi hücreleri veya kendi sağlıksız hücrelerimizi yutup ve sindirerek ortadan kaldıran akyuvar hücreleri.

Son aylarda ABD'de elektronik sigara kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan akciğer hastalıkları nedeniyle yüzlerce kişinin sağlığını kaybetmesinin ve birçok kişinin ölümünün ardından elektronik sigara, dikkatleri yoğun biçimde üzerine çekti.

Geçen hafta ABD'li yetkililer, aynı gizemli akciğer rahatsızlığı nedeniyle ölenlerin sayısının 8'e çıktığını ve yaklaşık 530 kişinin de bu hastalıktan muzdarip olduğunu açıkladı. Hastaların çoğu 10'lu, 20'li yaşlardaki veya 30'larının başındaki genç erkeklerden oluşuyor.

Adelaide Üniversitesi'nden araştırmacılara göre çalışmalarının bulguları, hükümetin artık elektronik sigarayla ilgili daha ciddi düzenlemelere gitmesi gerektiğini gösteriyor.

Araştırmanın ardındaki bilim insanlarından Miranda Ween şunları ifade etti:

Elektronik sigara likitlerinin üretimiyle ilgili herhangi bir düzenleme yok. Aynı zamanda bileşenlerinin ve miktarlarının listenmesine yönelik zorunluluk da bulunmuyor. (...) Öyle ki, herhangi iki "elma", "çikolata" veya "pamuk şeker" aromalı elektronik sigara likiti bile farklı tat verici bileşenlerle ve hatta farklı yoğunluklarda üretilmiş olabilir. Bunlar, belirli bir elektronik sigara likitinin güvenilirliğini etkileyecebileceğini bildiğimiz şeyler.

Araştırmanın yazarları, elektronik sigaraların ve ürettikleri buharın artık geleneksel sigaralar yerine zararsız bir seçenek olarak değerlendirilmemesi gerektiği sonucuna vardı.

ABD'nin salgınları takip eden kurumu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), hangi kimyasal ya da bileşenlerin elektronik sigara kaynaklı ölümleri tetiklediğini henüz kesin olarak tespit etmeyi başaramadıklarını açıkladı.

Ancak CDC tahkikatları kurbanların çoğunda akciğerlerdeki yabancı maddeleri uzaklaştıran hücrelerin yağ keseleriyle tıkandığını gösteriyor.

Henüz kesin sonuçlara ulaşılamamış olsa da Amerikan Tabipler Birliği (AMA), akciğer salgınının nedeni belirlenene kadar elektronik sigara kullanımının durdurulması için çağrı yaptı.

ABD'nin bazı eyaletleri ve Trump yönetimi, son yıllarda özellikle genç ABD'liler arasında revaçta olan aromalı elektronik sigaraların yasaklanması gerektiği fikrini ortaya attı.

Geçen hafta ABD'nin süper market devi Wallmart, ABD'deki marketlerinde elektronik sigara satışını durdurduğunu duyurdu.

CDC'nin incelediği bazı vakalarda hastaların, esrarın aktif bileşeni THC'yi de içeren lisanssız ve sokaklarda satılan elektronik sigara ürünlerini satın aldığı ortaya çıktı.

Ancak bazıları, elektronik sigaralara dair artan uyarıların -bazı kullanıcıları normal sigara kullanımına geri döndürürse- kolaylıkla ters tepebileceğini düşünüyor. İngiltere'nin halk sağlığı kurumuna göre normal sigara içmek elektronik sigaradan yüzde 95 daha zararlı.

Ankete dayalı araştırmalara göre elektronik sigara kullananların büyük kısmı tütün kullanımını ikame etmesi veya azaltmaya ya da bırakmaya yardım etmesi için buna başvuruyor.