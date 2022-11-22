Elektronik sigara, aroma ve mentol topları kullananlara kötü haber

Sağlığa Evet Derneği’nin Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, tütün ve tütün ürünleri kullanımı ve dumana maruziyetin başta insan sağlığı, ekolojik kriz, tedavi ve hasta yüküne bağlı ekonomik zarar gibi birçok alanı olumsuz etkilediğini söyledi.

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Dağlı, son yapılan araştırmaların, tütün ürünleri kullanımının özellikle gençler arasında artış gösterdiğini ortaya koyduğunu aktardı.

Sonuçları yeni açıklanan Amerikan 2022 Gençlik Tütün Araştırması’na göre, gençler ve çocuklarda kullanım sıklığının arttığının görüldüğünü belirten Elif Dağlı, araştırmaya göre, ortaokul ve liselerde yüzde 9,4’e karşılık gelen 2,5 milyon öğrencinin e-sigara içtiğinin ortaya konduğunu belirtti. Prof. Dr. Elif Dağlı, “Gençlerin en sık tek kullanımlık ürünleri tercih ettiği belirtiliyor. E-sigara kullanım sıklığı ortaokul öğrencileri arasında yüzde 3,3, lise öğrencileri arasında yüzde 14,1 olarak ifade ediliyor. Öğrencilerin yüzde 27’si her gün e-sigara kullanırken, yüzde 85’i aromalı ürünleri tercih ediyor” bilgilerini verdi.

Dağlı, şöyle devam etti: “Türkiye’de de e-sigara, ısıtılmış ve aromalı ürünlerin satışı yasak olmasına karşın özellikle gençler arasında kullanım sıklığı her geçen gün artıyor. Çünkü, bu ürünler internet üzerinden temin edilebiliyor. e-sigara, flaş şeklinde tek kullanımlık ve diğer ısıtılmış ürünler maalesef yüzlerce internet sitesinden satılıyor, hatta kargo firmaları tarafından gönderiliyor. Bu ürünlere fatura dahi kesiliyor. Bunun durdurulması, Amerikan gençliğinin başına gelenlerin Türkiye’de yaşanmaması için hemen harekete geçilmesi geleceğimiz için hayati önem taşıyor.”

“ÇOK DAHA DERİN HASAR BIRAKIYOR”

Prof. Dr. Elif Dağlı, tütün endüstrisinin, satışlarını artırmak, hedef kitlesini genişletmek üzere yeni stratejiler geliştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Tütün endüstrisi, yakın gelecekte tütün ve nikotin içeren ürün pazarlamayacağını açıkladı. ‘Zararı azaltılmış’ ürün diye adlandırdıkları e-sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin sigara kadar hastalık yapmadığını öne süren algı geliştirmeye çalıştı. Yapılan bilimsel çalışmalar, bu ürünlerin zararlarını ortaya koydu. e-sigara ve ısıtılmış ürünler, müdahale şansını azaltan çok daha derin hasar bırakıyor. Çünkü, bu ürünleri kullananlar, daha derin nefes çekiyor ve katran ya da nikotin akciğer tarafından çok daha fazla miktarda emiliyor.”

Yeni satış pazarlama alanlarından birinin de sigaraya dışarıdan eklenebilen mentol topları olduğuna işaret eden Dağlı, Türkiye’de mentollü sigara satışının yasak olduğunu hatırlattı.

Dağlı, tütün endüstrisinin ürünleri tatlandırmak, nikotin tadı yerine meyve ya da mentol aroması sağlayarak içimi kolaylaştırmak üzere mentol toplarını piyasaya sürdüğünü söyledi. Bu ürünlerin de rahatlıkla temin edilebildiğinin altını çizen Elif Dağlı, “Mentol ya da bu tür aromalar, sigaranın tadını değiştirdiğinden daha fazla kullanıma yol açıyor. Kişi daha derin nefesle nikotini içine çektiğinden, partiküller de akciğerde daha derinlere tutunabiliyor. Bu ürünlerin satışı yasaklanmalı ve satış yapılan yerlere ağır ceza uygulanmalı” diye konuştu.

Nikotin içeren ve içermeyen e-sigaraların, reaktif oksijen moleküllerini açığa çıkardığını, bu moleküllerin de DNA harabiyeti yaptığını aktaran Dağlı, şöyle konuştu:

“Tütün ve meyve aromaları daha da toksiktir. Araştırmalarda e-sigara maruziyetinin, iltihap mekanizmalarını tetiklediği, hücre tamiratını bozduğu, astım ilişkili kimyasalları uyardığı, akciğer hücrelerine mikrop yapışmasını kolaylaştırdığı ve akciğerin işlevini azalttığı belirlendi. Piyasada 15 bin farklı e-sıvı bulunmakta, bunlar bin farklı tatlandırıcı uçucu ve tahriş edici özelliği nedeniyle solunum sistemine tehdit oluşturmaktadır. Meyve, tatlı, baharat, narenciye, çiçek aromaları akciğere daha fazla hasar vermektedir.”