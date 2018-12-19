Elektronik sigara içenler daha fazla zehirli kimyasala maruz kalıyor

Binlerce kişiden alınan örnekleri inceleyen araştırmacılar, elektronik sigara içenlerin idrarında ağır metallerin oranının daha fazla olduğunu tespit etti

Bilim insanları elektronik sigaranın normal sigaraya göre daha sağlıklı olduğu iddiasını araştırdı. Elektronik ya da diğer bir deyişle e-sigara içenlerin idrarında daha fazla ağır metal olduğu tespit edildi.

E-sigara kullanıcılarında, kansere neden olabilecek madde veya 'ajanlara' yani karsinojenlere ve başka zehirli kimyasallara rastlayan araştırmacılar, durumun tıpkı normal sigara içenlerde olduğu gibi ciddi sağlık riski yarattığına dikkat çekiyor.

"JAMA Network Open" dergisinde yayımlanan çalışmada kişilerin doğrudan maruz kaldıkları riskler değil sadece katılımcıların idrar yoluyla attığı materyaller incelendi. İçlerinde normal sigara içenler, elektronik sigara kullananlar, her ikisini de kullananlar ve hiçbirini kullanmayanların yer aldığı 5 bin 100 kişinin verdiği örnekler incelendi.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde her iki sigara türünü de kullanmayanların idrarında bulunan zehirli kimyasal oranının oldukça düşük olduğu görüldü.

DAHA FAZLA KURŞUN, KADMİYUM, AKRİLONİTRİL

E-sigara kullananların idrarında yaklaşık yüzde 19 daha fazla kurşun, yüzde 23 ağır metal kadmiyum, yüzde 20 daha fazla pirenden (kalp krizleriyle bağlantılı karsinojen biyobelirteçleri) ve yüzde 66 daha fazla akrilonitril (vinil siyanid) olduğu görüldü.

Akrilonitril solunması halinde toksik bir madde. Solunum tahrişine, kansere yol açabilir. Doğurganlığa ve anne karnındaki bebeğe zarar verebileceği belirtiliyor. Yanması sonucu hidrojen siyanür, karbon monoksit ve nitrojen oksitler gibi zehirli gazlar açığa çıkıyor. Tekstil sanayinde akrilik elyaf üretiminde ve plastik sanayinde kullanılan bir hammadde.

Kadmiyum ise elektrik, seramik, pil ve akü sanayisinde kullanılan kanserojen, toksik ağır bir metal element.

SİNİR SİSTEMİNİ ETKİLİYOR

E-sigara içenlerin idrarında ayrıca tolüen, benzen ve karbon disülfid uçucu maddelerine maruz kalındığını gösteren izlere rastlandı. Laboratuvarlarda bu bileşiklere maruz kalma riski bulunan kimyagerler ciddi önlemler altında çalışıyorlar. Örneğin, karbon disülfid ile çalışan kişilerin bulundukları alanlarda bu kimyasal maddenin yutulması, solunması ve cilt tarafından emilmesi durumunda sinir sistemi etkilerine yol açabileceği, hayvanlarda üreme ve cenin üzerinde zararlı etki gösterdiği uyarıları bulunuyor.

"SONUÇLAR NORMAL SİGARA DAHA AZ ZARARLI ANLAMINA GELMİYOR

Nikotin gibi bazı kimyasal maddeler ise e-sigara içenlerde normal sigara içenlere göre daha düşük.

Her iki türden sigarayı kullananlar için ise risk oldukça yüksek. Zira bu kişilerin idrarındaki zehirli kimyasal oranları oldukça yüksek seviyede.

Araştırmacılar yalnızca idrardaki ve belirli türden kimyasalları mercek altına alması nedeniyle çalışmanın limitleri olduğunun altını çizerek sonuçların "normal sigara daha az zararlı" anlamına gelmediğini vurguluyorlar.

Sonuçlar "daha az risk barındıran bir alternatif" olarak pazarlanan e-sigaranın masum olmadığının altını çiziyor. Bu endüstri pek çok ülkede hala güçlü yasal düzenlemelerle kontrol altına alınmış değil ve e-sigaranın içerdiği kimyasallar ile bu kimyasalların uzun vadeli sağlık etkileri konusunda kesin bilgi bulunmuyor.

ABD'de bu tür bileşimler çoğunlukla ticari sır kapsamında sayılıyor.