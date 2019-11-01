Elektronik sigara kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

ABD’de elektronik sigara kullanımının neden olduğu tahmin edilen akciğer hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 37’ye çıktı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamaya göre, elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı düşünülen vakaların sayısı bin 888’e çıktı.

Ülkede 24 eyalette elektronik sigaraların neden olduğu tahmin edilen akciğer hastalığından ölenlerin sayısı ise 34’ten 37’ye yükseldi.

25 Ağustos'ta ABD'de elektronik sigara kullanımına bağlı tanımlanamayan akciğer hastalığı nedeniyle bir kişi yaşamını yitirmişti.

HASTALIK NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Hastalığın tanımı henüz yapılmamış olsa da, tüm vakalarda hastalar, bir şekilde elektronik sigara kullanıyor. Doktor Ileana Arias, "Birçok vakada hastalar THC içeren maddeler kullandıklarını kabul ettiler" demişti.

Tedavi altında olan kişilerde, öksürme, nefes darlığı, yorgunluğun yanında bazı vakalarda ishal ve kusma da görülüyor.

Hastalığın bakteri ya da virüs kaynaklı olarak bulaşıcı bir yanı olduğuna dair de bir delil elde edilmiş değil. Hastalığın belirtileri arasında nefes darlığı, ateş, öksürük, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi ve göğüs ağrısı olduğu belirtilmişti.