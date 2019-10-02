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Elektronik sigara Türkiye'de de yasaklanıyor

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Sağlık bakanı: Elektronik sigara ülkeye giremeyecek ve yasaklanacak
Elektronik sigara Türkiye'de de yasaklanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek” dedi. Koca, Ankara’da ve İstanbul’da içme sularından kaynaklanan hastalık sorunu olmadığını, genel olarak su depolarının gözden geçirilmesi ve diğer hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Koca, TBMM’nin yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, sigarayla ilgili yeni bir çalışmadan bahsetti. Bakan, kapalı alanlarda sigara içimiyle ilgili şöyle dedi: “Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz. En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanlarım verildiğini biliyoruz. İstismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme ve yeni bir tanımlama geliyor. Yarı açık ve kapalı alan istismar ediliyor. Yarı açılır- kapanır sistemi de kapalı tanımlayan ama açık alanı da nasıl bir alan olması gerektiğini netleştiren bir yaklaşım olacak.”

 

‘Fahri sigara denetçiliği’ getirileceğini söyleyen Koca, “Ceza kesip kesemeyecekleri üzerinde çalışıyoruz. Cezalar dahil olmak üzere detaylı çalışıyoruz. Nargileyi de bir tütün ürünü olarak aynı kapsamda ele alıyoruz” dedi.

Elektronik sigaranın ülkeye girişinin yasaklanacağını da vurgulayan bakan şunları söyledi: “Ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapıyoruz. Meclise gelecek kapalı ve açık alan tanımı, yönetmelikle yapılabilecek bir düzenleme ama kanunla yapılabilecek birkaç düzenlememiz de olacak. Elektronik sigaranın yasaklanması gibi…”

‘Ankara’daki içme suyu tetkiklerinde geçen yıla göre anlamlı farklılık yok’

Koca, Ankara’da içme suyu nedeniyle son zamanlarda ishal ve kusma salgını görüldüğü iddialarına ilişkin de şöyle konuştu: “İçme sularıyla ilgili biz belirli aralıklarla bir takım tetkikler yapıyoruz. Son dönem hastalıkların olması nedeniyle tekrar tetkikleri genişlettik. İçme sularında geçmiş yıla göre bir farklılık olmadığı, gelen hastaların sıklığında ve sayısında geçen yıla göre ciddi anlamda farklılık olmadığını gördük. Yine bizim yaptığımız denetimlerde, özellikle depoların daha çok gözden geçirilmesi gerektiğini, el yıkama ve hijyenin önemli olduğunu, besin ve meyvelerin daha sık yıkanması gerektiğini özellikle söyleyebiliriz.”

 

Koca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hastaneden taburcu olurken, “Su içerken dikkatli olun” demesini de değerlendirdi: “Genel olarak söylemek gerekirse, dikkat edelim derim ama bugün için ishal tablosunun altında ciddi şekilde sulardan kaynaklanan bir tablo olduğunu söylemek şu an mümkün değil. İstanbul için de mümkün değil. Normal, geçen yıla göre aynı oranda seyreden, yapılan tetkiklerde de bu anlamda ciddi bir fark görmedik. Ama apartman ve benzeri iş yerleri depolarında bir takım sorunların olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili de zaten uyarılarımızı yaptık. Salgın mevsimsel ve dönemsel, en azından sulardan olmadığını söyleyebiliriz.” 

 

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