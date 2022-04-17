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Elektronik sigaraların zararları araştırıldı: Vücutta iltihaplanmayı artırıyor

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Elektronik sigaraların zararları araştırıldı: Vücutta iltihaplanmayı artırıyor
Elektronik sigaraların zararları araştırıldı: Vücutta iltihaplanmayı artırıyor

Sigaraya alternatif olarak sunulan elektronik sigaraların bir zararı daha ortaya çıktı. ABD'de yapılan bir araştırmada, kartuşlu aromalı elektronik sigaraların hemen hemen bütün organlarda iltihaplanmayı artırdığı görüldü.

Nikotin akciğerlere zarar veriyor, ömrü kısaltıyor. Sigaranın sayısız zararlarına karşı, elektronik sigaralar alternatif olarak gösteriliyor. Ancak yapılan araştırmalar elektronik sigaraların da en az normal sigaralar kadar zararlı olduğunu ortaya koyuyor.

Kartuşlu yeni nesil ürünlerin, beyinden bağırsağa birçok organı olumsuz etkilediği, vücuttaki iltihaplanmayı artırdığı tespit edildi.

Araştırma California San Diego Üniversitesi'nde yapıldı. Kartuşlu elektronik sigaraların en çok beyni olumsuz etkilediği belirlendi.

Her gün üç kez bu sigaraya maruz kalan farelerin beyninde üç ay sonunda çok sayıda iltihaplanma belirtisi görüldü, beynin motivasyon ve ödül-işlem bölgelerinde değişiklikler olduğu gözlemlendi.

Elektronik sigaralar beyin, kalp, akciğer ve bağırsaklara zarar veriyor

 

Elektronik sigaraların ayrıca mide ve bağırsaklarda hastalık riskini arttırdığı, akciğerde değişikliklere yol açtığı anlaşıldı.

Bilim insanları kartuşlu elektronik sigaralardaki aromaların etkilerini de araştırdı.

Örneğin nane aromasının mango aromasına göre kalpte daha fazla hassasiyet ortaya çıkardığı belirlendi.

Araştırmacılar, elektronik sigaraların sağlığa zararlarının tam olarak anlaşılması için, her elektronik sigara ve aromanın ayrı ayrı incelenmesi gerektiği görüşünde.

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