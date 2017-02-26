 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKATSK'da başörtüsü yasağı kalktı!

Eleni Theoharus’un tutuklanması talebi güney Kıbrıs’a ulaştı

»
Eleni Theoharus’un tutuklanması talebi güney Kıbrıs’a ulaştı
Azerbaycan Hükümeti’nin, Avrupa Parlamentosu Üyesi ve Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus’un tutuklanmasına ilişkin talebinin, Güney Lefkoşa’daki Interpol’e iletildiği belirtildi.

Simerini gazetesi, Güney Lefkoşa’daki İnterpol’ün, söz konusu talebi, Theoharus’un tutuklanmasının ileriye götürülüp götürülmeyeceği konusunda görüşünü almak amacıyla Rum Hukuk Dairesi’ne göndermesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, Hukuk Dairesi çevrelerine dayanarak, Theoharus’un tutuklanmasının zor olduğunu, geçici tutuklama emrine ilişkin karar yetkisinin Rum Adalet Bakanlığı’nda olduğunu belirtti.

Habere göre, Rum Adalet Bakanlığı çevreleri ise, Theoharus’un Avrupa Parlamentosu Üyeliği sıfatı nedeniyle dokunulmazlığı bulunduğunu anımsattı.

Gazete, Azerbaycan’ın, Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus’un, ülkeye yasadışı giriş yaptığı gerekçesiyle tutuklanmasını istediği ve Theoharus aleyhinde uluslararası tutuklama emri çıkarttırdığını anımsattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Anastasiadis seçim kampanyasına başlıyor26 Şubat 2017 Pazar 12:56
  • Kiprianu: “çözüm ümidini öldüremeyiz”26 Şubat 2017 Pazar 12:23
  • Ağrotur bölgesine güneş parkı25 Şubat 2017 Cumartesi 11:50
  • Alman Büyükelçiden Kıbrıs sorunu açıklaması25 Şubat 2017 Cumartesi 11:24
  • Anastasiadis, Guterres’e mektup gönderiyor25 Şubat 2017 Cumartesi 11:24
  • Euroasıa Interconnector Projesi’ne Avrupa Fonu25 Şubat 2017 Cumartesi 10:16
  • Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu Rum Meclisi önünde eylem yapacak24 Şubat 2017 Cuma 11:16
  • Anastasiadis Avrupa Konseyi’nden cevap bekliyor24 Şubat 2017 Cuma 11:14
  • Güney Kıbrıs’ın hazine borcu 19 Milyar Euro24 Şubat 2017 Cuma 11:13
  • RIK’e yeni müdür24 Şubat 2017 Cuma 11:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti