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“Eleştirilecek birşey var ise eleştirin! İstanbul’a ek sefer koyamadık be buba!”

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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına katılarak, turizm ve çevre konulşarında atılan adımları ve karşılaşılan sorunları anlattı.
“Eleştirilecek birşey var ise eleştirin! İstanbul’a ek sefer koyamadık be buba!”

Ataoğlu, Anadolu-Jet’in ek seferleri ile biletlerin ucuzladığını söyledi.

İşte Bakan Ataoğlu’nun bu yöndeki ifadeleri:

“Geçen hafta Cuma günü Anadolu-Jet ilk seferini düzenledi. Hatta biz Antalya seferinde Anadolu Jet’i karşıladık. Hemen akabinde uçak bilet fiyatlarındaki yansıması ne oldu diye kendi elimizdeki telefondan bugün için Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri ile ilgili uçak bilet fiyatlarına baktık. Tek gidiş 206 TL civarında seyretti. Yani gidiş-geliş 400 TL bir rakam. Açıkcası biz 500 TL civarında rakamların duracağını düşünüyorduk. Hafta sonu arz talep olayından dolayı rakam biraz daha artıyor. Dövizin artışı da bilet fiyatlarını yansıyor.Ama en azından bugün itibarıyla baktığımızda saadece Anadolu-Jet değil diğer havayolu şirketleri de aynı değerde uçak bilet fiyatlarını 206 TL olmasa bile onun 5-10 TL daha üstünde seyrettiğin de gördük. Bu da demek ki yeni bir havayolu şirketi devreye girerek seferlerini başlatmakla uçak bilet fiyatlarına yansımasını izleme imkanı elde ettik.

Elbette bunun bir takım eleştirileri oldu ve olmaya da devam ediyor. Fakat şunu da söyleyim Anadolu Jet’in buraya geleceğine inancı olmayan arkadaşlar idi eleştirenler. Anadolu Jet sefer düzenleyecek ama uçak biletleri ucuzlamayacak diyenler de vardı. Biletler aha ucuzladı. Yani neyi ispatlamaya çalışırsınız anlamışta değilim. İllaki bir konuyu eleştirmek midir niyetiniz vazgeçin bundan. Gelin farklı bir fikriniz varsa daha iyiye katkı sağlayacaksa birlikte yapalım. İstanbul’a neden sefer koymadık deniliyor. Ee koyamadık be buba. Anadolu’nun farklı yerlerinden ülkeye nasıl turist getirebiliriz diye çalışmalarımız sürüyor. Eleştirilecek birşey var ise eleştirin”

Milli bir havayolu şirketinin kurulmasının hayal değil olması gerektiğini vurgulayan Bakan Ataoğlu,”Bunun için yaptığımız çalışmanın raporunu Başbakan’a sunduk. Sektörle beraber milli hava yolumuzu oluşturabiliriz. Devlet ortaklı çok olmasın hatta hiç olmasın. Bütün çalışmamız, devlet eliyle bu havayolu şirketini özel sektöre nasıl kurdurabiliriz yönünde idi. Akabinde Başbaka’nın Türkiye’ye yaptığı ziyarette havayolu şirketinin oluşumu ile ilgili yaptığı görüşmede TC Cumhurbaşkanı’nın verdiği talimat “hemen bir uçak konuşlansın, o uçakla bir başlasın görelim ondan sonra bunu yine tartışır görüşürüz dendi” dedi.

Bakan Ataoğlu, Ekonomik Protokol’de turizm için yer alacak çalışmaların ötesine çıkma yönünde girişimde bulunduklarını açıkladı.

Ataoğlu;

“Protokolde yer alacak turizmle ilgili başlıkları artırmaya çalışıyoruz. Türkiye’den gelen ekiple birlikte bakanlıkla ilgili çalışmalar tamamlanmış olsa bile onların üzerine birşeyler daha ilave etmek istedik. İlave etmek istediklerimizi Başbakan’a aktardık. Sayın Başbakan’dan önümüzdeki süreçte yapacağı görüşmelerde Turizm ve Çevre Bakanlığı adına bizim isteklerimizin, yapacaklarımızın sadece Türkiye’den gelen ekiple belirlenen 3-4 madde değil 7-8 maddeye çıkarılmasını isteyeceğiz. Yani yeni turizm alanlarının oluşması ile ilgili projemiz vardır. Gastronomi proje çalışmamız ve buna benzer projelerimiz bulunuyor.Turizmin gelişmesi için yerli istihdamın, yerli üretimin tüketilmesi ile ilgili birtakım projelerimiz vardır. Biz bunların tümünü sayın Başbakan’a verdik. Artık Başbakan önümüzdeki süreçte alınması gereken maddeleri protokole koyabilir.” dedi.(BRT)

 

 

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