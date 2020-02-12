Eleştirilere espirili yanıt verdi! Hayaller Finlandiya gerçekler ben!

İşte o açıklama;

HAYALLER FİNLANDİYA ...

GERÇEKLER BEN....

Pazartesi Meclis kürsüsüne çıkıp gerçekleri anlatırken konunun muhatapları olan muhalefet liderlerinin rahatsız olmaları ve sonrasında da konuyu sulandırmak için üslup muhabbetine başlamaları...

Böylece partililerinin bana üslup ve terbiye dersi vermek için sosyal medyada saldırmaya başlamaları....

Üzgünüm ama gerçekleri söylemeye devam edeceğim, isteyen istediği saldırıyı yapmaya devam etsin...

Benim de , çocuklarımızın geleceği için hayallerim var....

#devam