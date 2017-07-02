Elexus yatırımcısı Ersoy: 2017 sonunda mutlaka anlaşma olur

Kumar pastasından bir pay da kendi almak ve ekonomisini düzlüğe çıkartmak isteyen Rum ekonomisi, izini verdi fakat sonuç elde edemedi. KKTC turizminin en yüksek gelirine ortak çıkılıyor; peki şimdi ne olacak?

Detay Kıbrıs /Hürriyet Gazetesi/TAK

Geçtiğimiz Pazartesi akşamı Kıbrıs’ın güneyinde özellikle ekonomik kalkınma için milyonluk iki imza atılmış ve bir ilk yaşanmıştı ve “Resmi kumarhane işletme izni" Melco-Hard Rock ve Cyprus Phassouri (Zakaki) Limited (CNS grubu üyesi) konsorsiyumuna törenle verilmişti.

Fakat hemen ertesi günü Rum hükümeti ve ekonomisi büyü bir şaşkınlık halinde Hard Rock’un, geri çekilişini izlemiş, Melco International Development Ltd. şirketinin Hard Rock’un hissesini satın aldığını ve hissesinin yüzde 70,74’e yükseldiğini gözlemlemişti.

Hard Rock’un konsorsiyumdan çıkışının, Rum hükümetinin yapmayı kabul etmediği bazı değişiklik talepleriyle bağlantısının olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunulduğu şu günlerde, Türkiye’de yayım yapan Hürriyet Gazetesi’nin yazarı Jale Özgentürk, geçtiğimiz gün konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Özgentürk, “Rum Kesiminde casIno’lara izin çıktı: Kıbrıs'ta Poker” başlıklı yazısında, KKTC için bu kararın ne gibi ekonomik olaylara işaret edebileceğini anlattı.

KKTC’DE TURİZMİN 300 MİLYON DOLARINI OLUŞTURUYOR

“KKTC ekonomisinin temelini turizm, turizmin temelini ise casino turizmi oluşturuyor” diyen Özgentürk, KKTC’de bulunan 26 casinoda yan sektörlerle birlikte 10 bin kişi çalıştığını ve 90’a yakın otelin bulunduğu Kuzey Kıbrıs’ta bu otellerin yaklaşık 30’unun casinoya sahip olduğunu belirterek KKTC’nin 1 milyar dolarlık turizm gelirlerinin 300 milyon dolarının casinolardan geldiğini vurguladı.

KKTC HÜKÜMETLERİ OLAYIN FARKINDA; HEDEF 12 AY TURİZM

KKTC hükümetlerinin bu soruna karşı hazırlık yapmakta olduklarını ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun Kıbrıs’ın güneyindeki kumar oynanmasına ilişkin Hürriyet Gazetesi’ne konuştuğunu belirten Jale Özgentürk, konuyla ilgili “KKTC’de turizmi 12 aya çıkarmak, temalı turizme yönelerek öncelikli yatırım alanlarını sağlık, eğitim gibi alanlara kaydırmak istiyorlar” dedi.

ÇÖZÜM OLMAZSA TAYVAN MODELİ

Görüşmelerin devam ettiği şu günlerde anlaşma olmdığı takdirde beklenen KKTC ile ilgili beklenen adımın Tayvan modeli olabileceğini belirten Özgentürk, “beklentiye göre Rusya ve İsrail KKTC’yi tanımasa da Tayvan gibi ticari ilişkiler hareketlenecek ve direkt uçuşlar başlayacak” dedi.

Güney Kıbrıs’ın ekonomik krizi aşmak için 2018’in ilk çeyreğinde geçici olarak açacağı kumarhanelerle sektöre gireceğini belirten Özgentürk, 2020’de ise Limasol’daki en büyük yatırımın tamamlanacağını ve 300 bin turist, 500 milyon dolar gelir hedeflendiğini aktardı.

“PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?”

“Peki şimdi ne olacak?” sorusunu yönelten Özgentürk, aldığı yorumların farklı olduğunu vurguladı. KKTC’li otelciler ve seyahat acente temsilcilerine göre Rum Kesimi’nin güçlü bir şekilde kumarhane turizmine girmesi Kuzey’i etkileyecek diyen Özgentürk, KKTC’ye gelen İsrailli, Rus ve Lübnanlı turistlerin güneyi tercih etmesinin büyük bir olasılık olduğunu vurguladı.

ELEXUS TAM TERSİNİ DÜŞÜYOR

Yazısının devamında, KKTC’nin 2500 yataklı oteli Elexus’la en büyük yatırımcılardan biri haline gelen Atlas Global’in ortaklarından Murat Ersoy’un da görüşünü aktaran Özgentürk, Ersoy’un konuyla ilgili tamamen ters düşündüğünü yorumladı.

Özgentürk, Elexus otelin yatırımcısı Murat Ersoy’la KKTC’deki kumar ekonomisine ilişkin gerçekleştirdiği söyleşini şu şekilde aktardı:

“Rum kesiminin ucuz bir destinasyon olduğunu ve oteller açısından yatırımların eski olduğunu söyleyen Ersoy, casino müşterisinin tamamen farklı bir kültüre sahip olduğunu belirtiyor. Türk tarafının bu konuda uzmanlaştığını anlatan Ersoy, şunları söylüyor: “Casino turizmi bambaşka bir olay. Avrupa’da sadece Cannes ve Nice’de var. KKTC de bu konuda çok ileride. Rum tarafının buna başlaması Türk tarafına yarar. Tanıtımı artırır güneyden turistleri kuzeye çeker. Türk yatırımcı etkilenmez aksine olumlu etkiler.” Ersoy önemli bir şey daha söylüyor ve 2017 yılının sonunda iki tarafın mutlaka anlaşacağını belirtiyor.”

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