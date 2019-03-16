Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın yıldızlarından olan Türk asıllı manken Elif Aksu'nun aşk hayatı hızlı gidiyor... Son olarak Neymar'la, Brezilyalı futbolcunun doğum gününde el ele görüntülenen Elif Aksu'nun şimdi de İrlandalı kafes dövüşçüsü Conor McGregor ile birlikte olduğu iddia edildi.

Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın yıldızlarından olan Türk asıllı manken Elif Aksu'nun aşk hayatı hızlı gidiyor...