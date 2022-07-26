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Elif Çakır: Erdoğan'ın AK Parti’nin kalesi sayılan Kayseri’de bile ilgi görmemesinin nedeni...

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"Halk Erdoğan’dan milyar dolarlık müjdeler istemiyor, ekonomiyi düzeltmesini istiyor"
Elif Çakır: Erdoğan'ın AK Parti’nin kalesi sayılan Kayseri’de bile ilgi görmemesinin nedeni...

Karar yazarı Elif Çakır, ekonomik krize değindiği yazısında "Ülke bıçak gibi ikiye ayrıldı, bir yanda Beştepe, AK Partideki imtiyazlı, mutlu azınlık bir yanda ise halk. Bir yanda açlık, sefalet. Bir yanda ise ihtişam, şaşaa… Bir yanda açlık sınırında yaşam süren halk bir yanda halkın yaşadığı sıkıntıdan bihaber iktidar ve siyasetçileri. Bir yanda ekmek derdine düşen halk diğer yanda halktan kopuk, elinde mikrofonla şehir şehir dolaşan, türkü söyleyen iktidar siyasetçileri. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitleler nezdinde kaybettiği itibarın sebebi bu. Ülkeyi uçuracağını söylediği hükümet sisteminde bütün ülkeyi acınacak hale getirmesi" yorumunu yaptı.

 

Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan ucunu kaçırdığı propaganda ile kendi itibarına zarar verdi. Çünkü bir siyasetçi yaptığı hamaset ile bir müddet duyguları kabartabilir ama bir müddet. Halk Erdoğan’dan milyar dolarlık müjdeler istemiyor, ekonomiyi düzeltmesini istiyor. Enflasyonla mücadele için ciddi adımlar atmasını istiyor. Milyar dolarlık müjdelerle gittiği AK Parti’nin kalesi sayılan Kayseri’de bile ilgi görmemesinin nedeni bu.

Erdoğan işin aslını ve sorunun ne olduğunu aslında çok iyi biliyor, halk kendisinden kopan siyasetçiyi istemiyor, halktan kopan yönetimi istemiyor, yüzünü bir kere çevirdi mi bir daha dönmüyor.

Saraçhane, Eyüpsultan ve Kayseri mitinglerinin ortaya koyduğu sonuç tam olarak budur. Geçmişte halktan kopan siyasetçilerin ve iktidarlar hangi kaderi yaşadılarsa Erdoğan ve partisi de bu kaderi yaşıyor."

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