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Elif Çakır: Saraçhane mitingi AK Parti oylarındaki erimenin ete kemiğe bürünmüş bir hali

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15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde Saraçhane Parkı'nda düzenlenen anma etkinliğine ayrılan alanın tamamı dolmadı
Elif Çakır: Saraçhane mitingi AK Parti oylarındaki erimenin ete kemiğe bürünmüş bir hali

Karar yazarı Elif Çakır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'da Saraçhane'de yaptığı mitingin "hınca hınç" dolmamasına ilişkin olarak, "Saraçhane mitingi AK Parti oylarındaki erimenin ete kemiğe bürünmüş bir hali olarak ortaya çıktı. Dolasıyla araştırma şirketlerinin yaptığı anketleri gerçekçi bulmayan, araştırma şirketlerinin 'AK Parti’ye manipülasyon' yaptığını söyleyen, gerçek anketlerin meydanlar olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan için gerçekçi bir yüzleşme olmuş olabilir" dedi. 

Ekonomik tabloyu ve "Erdoğan’ın kendi tabanında bile inandırıcılığını kaybettiğini" gerekçe gösteren Çakır, şu ifadeleri kullandı:  

"Sayın Erdoğan’ın ekonomi iyi demesinin, pembe tablolar çizmesinin, enflasyon inişe geçti demesinin maddi gerçeği yansıtmadığını her gün biraz daha farkına varıyor geniş kitleler. Sayın Erdoğan’ın 'milletimizin derdini biliyoruz, sıkıntısını biliyoruz' sözlerinin sadece sözde olduğunu görmeye başladı.

Artık halk Sayın Erdoğan’ın 'Yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değil, Avrupa ülkelerinin çoğu bu durumla karşı karşıya' türündeki açıklamaları duymak değil, ekonomiyi düzeltecek adımlar atmasını istiyor. Hamaset değil icraat istiyor halk. İşte bu yüzden on bin kişiyle doldurulabilecek bir alanı bile dolduramadı Sayın Erdoğan. Ekonominin onun elinde bozulması ve onun tarafından düzeltilememesi, onun karizmasını çiziyor, kitleleri ondan uzaklaştırıyor." 

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