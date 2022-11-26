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Elif Lort cinayeti: Ceza Kararı Ertelendi

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Girne’de Elif Lort’u 11 yerinden bıçaklayarak öldüren Abdullah Çelik hakkındaki ceza kararı ertelendi.
Elif Lort cinayeti: Ceza Kararı Ertelendi

Sanık hakkında Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün sabah açıklanması beklenen karar heyet Başkanı Banu Soyer’ın Coronavirüse yakalanması nedeniyle okunamadı.  Kıdemli Yargıç Mine G. Ozankaya ile Yargıç Temay Sağer dünkü davaları ertelerken, sanık hakkındaki ceza kararının 30 Kasım’da açıklanacağı belirtildi.

‘Taammüden katillik’, ‘Adam öldürme’, ‘Kanunsuz bıçak taşıma’ ve ‘Uygunsuz davranış, sarhoşluk’ suçlarından yargılanarak mahkum edilen sanığa verilecek hapis cezası süresi 30 Kasım’da açıklanacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Afyon’dan KKTC’ye gelen ve pideci yanında çalışmaya başlayan Abdullah Çelik’in, Elif Lort ile kısa süreli ilişkisi olmuştu. Lort’un ilişkiyi sonlandırma kararı almasından sonra Abdullah Çelik, deliye dönmüştü. Çelik, 8 Mart 2020 tarihinde yanına 24 santimlik ekmek bıçağını alarak Girne’de Lort’un yaşadığı apartmanın önünde pusuya yatmıştı. Olay esnasında 41 promil alkollü olduğu da tespit edilen sanık, konuşmak için dışarıya çağırdığı Elif Lort’u evinin önünde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 11 kez bıçaklamıştı.  Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Elif Lort hayatını kaybetmişti.  Olay yerinden kaçan sanık, kısa sürede yakalanmış, cinayet silahı olan bıçak da bulunarak emare alınmıştı. Abdullah Çelik ise polise verdiği ifadede “Çok pişmanım. Ona zarar vermek istememiştim” demişti.  Sanık, soruşturmanın ardından 27 Mart 2020 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti. Ancak pandemi nedeniyle davalar aksamış, sanığın yargılama süreci de uzamıştı. Uzun süredir Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık hakkındaki mahkumiyet kararı geçtiğimiz gün açıklanmıştı. Mahkeme, Taammüden katillik’, ‘Adam öldürme’, ‘Kanunsuz bıçak taşıma’ ve ‘Uygunsuz davranış, sarhoşluk’ suçlarından sanığı suçlu bularak mahkum etmiş, dava ceza kararı için ertelenmişti.

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