Elini ağzına götürüp metronun tutunma direğine sürünce gözaltına alındı

Belçika’da metroda maskeli bir adam, elini ağzına götürüp metronun tutunma direklerine sürünce gözaltına alındı.
Başkent Brüksel’de metroya binen adamın, yüzündeki maskeyi aşağıya çekerek parmaklarını ağzına götürüp metrodaki tutunma borularına sürdüğü görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
Adam gözaltına alınırken, Brüksel Toplu Taşıma Kurumu’nun açıklamasında ‘alkollü olduğu belirlenen adamın, polis ve güvenlik ekiplerince durdurulduğu’ ifade edildi.
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