Elini Kervansaraydan Çek!

Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi, Girne Belediyesi’ tarafından işletilen ve halka ait olan Kervansaray Plajına giderek, son dönemde plajda yapılan değişiklikleri yerinde inceledi. Yapılan incelemede Merit Otel’in Girne Belediyesi’nin kullanımında olan kamu arazisinin bir kısmına şezlong ve şemsiyelerini yerleştirdiği görüldü. Bununla da kalmayıp plajın bu kısmına çalışanlarını yerleştiren Merit Otel, plajın bir diğer noktasına da onlarca şezlong istiflenmiştir.

Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi olarak bizzat yerinde gördüğümüz için biliyoruz ki Merit Otel’in plajın bir kısmını gasp etmesi ve onlarca başka şezlongunu hazır halde bekletmesi, belediyenin plaj işletmesi sorumlularınca bilinmektedir. Tüm bunlar bize, Merit Otel’in devam eden işgalinin Girne Belediye Başkanı CTP’li Murat Şenkul’un “oluru” ile hayat bulduğunu ve Kervansaray Plajı’nın bir bölümünün Merit Otel’e peşkeş çekilmeye çalışıldığını düşündürmektedir.

Haliyle tam da bu noktada Girne Belediye Başkanı Şenkul bu işgale sözlü olarak mı izin vermiştir? Yoksa alınmış bir Belediye Meclis kararı var mıdır? Şeklinde sorular ve Belediye Başkanı Şenkul’un kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Tüm bu soruları ve halkın kıyılara erişim özgürlüğünü içeren basın açıklamamız ekte ve aşağıdaki gibidir.

Kervansaray Plajı Merit’e Peşkeş mi Çekiliyor?

Kervansaray Plajı, kıyılarının büyük bölümü sermaye tarafından işgal edilmiş Girne’de halkın erişimine açık kalan nadir plajlardan biridir. Halk, denize açılan küçük bir pencere niteliğinde olan bu noktada bir nebze olsun rahatlamakta, otel sahiplerinin “ücretsiz girilmez”, “damsız girilmez”, “yiyecek içecekle- girilmez” vb. tacizlerine uğramadan yürüyüş yapabilmekte, kitap okuyabilmekte, köpeğini gezdirebilmekte, müzik dinleyebilmekte ve denize girebilmektedir.

Girne Belediyesi uzun yıllardır işletmekte olduğu Kervansaray Plajı’nda ucuz ve kaliteli hizmet sunarak burayı kamunun eline tutmuş, halkın Anayasa ile korunan denize ücretsiz erişim hakkı neredeyse Girne’nin tüm kıyıları boyunca otel sermayesi tarafından gasp edişmiş halde iken, Kervansaray Plajı bu yaraya bir nebze olsun merhem olmuştur.

Ancak şimdi görüyoruz ki Merit Otel, düzen hükümetleri tarafından geçen yıllarda çıkarılan “İskele Yasası” ile yasal kapsama sokulan kaçak iskelesinin tadilatta olması bahanesi ile Girne Belediyesi’nin kullanımında olan kamu arazisinin bir kısmına şezlong ve şemsiyelerini yerleştirmiş, üstüne üstlük plajın bu kısmına çalışanlarını dikmiştir. Bunun yanı sıra plajın belirli bir noktasında Merit Otel’e ait onlarca şezlong istiflenmiş şekilde bekletilmektedir. Bu da yaz ayları geldiğinde Merit’in şu an işgal ettiği kısımla yetinmeyip, halka ait plaja daha fazla yayılma arzusunda olduğu şüphesini doğurmaktadır. Bizzat yerinde gördüğümüz için biliyoruz ki Merit Otel’in plajın bir kısmını gasp etmesi ve onlarca başka şezlongunu hazır halde bekletmesi, belediyenin plaj işletmesi sorumlularınca bilinmektedir. Tüm bunlar bize, Merit Otel’in devam eden işgalinin Girne Belediye Başkanı CTP’li Murat Şenkul’un oluru ile hayat bulduğunu ve Kervansaray Plajı’nın bir bölümünün Merit Otel’e peşkeş çekilmeye çalışıldığını düşündürmektedir. Girne Belediye Başkanı Şenkul bu işgale sözlü olarak mı izin vermiştir? Yoksa alınmış bir Belediye Meclis kararı mı vardır? Belediye Başkanı Şenkul önce bu noktada kamuoyunu aydınlatmalıdır. İster sözlü ister belediye meclis kararı ile olsun, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a çağrımız derhal bu uygulamaya son vermesidir. Plajların Kullanım ve Denetim Yasası uyarınca halkın plajlara erişimini denetleme merci olan belediyelerin, bu görevini yerine getirmek bir yana dursun; halka ait bir plajın daha sermaye tarafından işgaline ortak olması kabul edilemezdir.

Bizler Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi olarak uzun yıllardır Girne'de sermayenin pervasız müdahaleleri sonucu kirlenen deniz suyunun temizlenmesinden tutun da halkın kıyıya erişimi ve alınan ücretlere kadar devam eden tüm gayri yasal sorunları dile getirip, bunlara karşı mücadele ederken böyle bir durumla karşılaşmamız, konunun peşine düşmemiz adına yetti de arttı bile.

Öyle görülüyor ki yaklaşan yaz ve ısınan havalarla aynı oranda beleşe deniz mücadelesi de ısınacak. Şu anda burada olduğu gibi bundan sonra da konunun takipçisi olacağımızı buradan ilan ediyor yukarda cevaplanması gereken sorularımız olduğunu ve bu sorulara cevap beklediğimizi bir kez daha altını çiziyoruz.

Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi olarak, sermayenin hükümet ve belediyelerin iş birliği ve/veya göz yumması ile gerçekleştirdiği kıyı işgallerine karşı sessiz kalmayacağımızın altını çizer, bölge halkını kendi malına sahip çıkmak için direnmeye çağırırız.