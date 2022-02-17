Elini kolunu sallayarak Ercan’dan çıkış yaptı

Halil Falyalı suikastında son kurşunu sıktığı iddia edilen ve suikastın İstanbul‘da yürütülen soruşturmasında gözaltına alınan “Söylemezler Kardeşler” çetesi lideri Mustafa Söylemez‘in, olaydan sonra Ercan Havalimanı‘ndan kaçtığı belirlendi.
Son kurşunu sıktı, elini kolunu sallayarak Ercan’dan kaçtı!
Polis Müfettişi Murat Bayram bugün mahkemede verdiği şahadetinde, zanlı Mustafa Söylemez’in olay yerinden araç değiştirerek kaçtığının ve GPS’li bir kiralık araca binerek Ercan Havaalanı’na gittiğinin belirlendiğini söyledi.
Bayram, Söylemez’e ait mont ve ayakkabıların da, GPS incelemesi sonucu Girne Doğanköy‘de durduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye gidilerek tespit edildiğini belirtti.
Söylemez, Falyalı suikastı soruşturması kapsamında İstanbul’da gözaltında bulunuyor.
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