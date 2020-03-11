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Elini yalayıp metronun tutunma borusuna süren adam gözaltına alındı

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Belçika'da bir adam eline tükürüğünü bulaştırdı, ardından elini metronun tutunma borusuna sürdü. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler sonrası şüpheli gözaltına alındı
Elini yalayıp metronun tutunma borusuna süren adam gözaltına alındı

Belçika’da metroda maskeli bir adam, ağzına götürdüğü eline tükürüğünü bulaştırarak metronun tutunma borusuna sürdü. O görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekerken, şüpheli gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. Belçika’nın başkenti Brüksel’de metroya binen maskeli adam, yüzündeki maskeyi aşağıya çekerek parmaklarını ağzına götürdü. Tükürükle ıslattığı parmaklarını ise metroda bulunan tutunma borusuna sürdü. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Söz konusu görüntülerdeki adamın gözaltına alındığı açıklandı. Brüksel Toplu Taşıma Kurumu’ndan yapılan açıklamada, "Alkollü olduğu belirlenen adam, polis ve güvenlik ekiplerimiz tarafından durduruldu" ifadelerine yer verildi.

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