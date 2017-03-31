Elinizde bu seri numaraları ile başlayan banknot varsa dikkat!

Polis Basın Subaylığı, Gazimağusa’da bugün iki kişinin tasarrufunda sahte olduğuna inanılan, 32 tane 50 TL’lik ve 15 tane 100 TL’lik banknot bulunduğunu açıklayarak vatandaşları uyardı.

Açıklamada, “31.03.2017 tarihinde, Gazimağusa’da iki kişinin tasarrufunda sahte olduğuna inanılan; B 281 869 569, B 376 126 379 ve B 452 547 939 seri numaralarından oluşan 32 adet 50 TL’lik banknot ve B 028 303 455, B 596 368 838, B 191 895 747, B 485 506 745, B 585 506 706, B 265 303 423 seri numaralarından oluşan 15 adet 100 TL’lik banknot (toplam 3100 TL) bulunmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Sahte paraların daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde bu seri numaraları ile başlayan 50’lik ve 100’lük “Türk Lirası” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri istendi.