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Elinize yerleştirilecek küçük bir çip banka kartı yerine geçecek

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Parmak izini veya yüz tanımayı unutun... Elinize küçük bir banka kartı çipi yerleştirerek ödeme yapmaya hazır mısınız?
Elinize yerleştirilecek küçük bir çip banka kartı yerine geçecek

İngiliz-Polonyalı iş insanı Wojtek Paprota, insanların fiziksel sınırlarının ötesine geçmek için teknolojiyi kullanmasını isteyen radikal ve büyüyen bir harekete atıfta bulunuyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Paprota, insanlara implante edilebilen temassız banka kartı çiplerini satan Walletmor şirketinin kurucusu.

Çip takıldıktan sonra, kullanıcıların artık banka veya kredi kartlarıyla uğraşması gerekmiyor. Bir satın alma işlemi yapmak için temassız bir okuyucu üzerinde ellerini sallayabilirler. Distopik bir fantezi gibi gelebilir, ancak Walletmor, ödeme endüstrisinin ne kadar hızlı ilerlediğinin bir işareti.

Çip implantlarından cep telefonunuzdaki yüz tanıma yazılımına kadar bu yeni teknoloji, nakit ve banka kartlarını tarih sayfalarına göndermeyi hedefliyor.

KART TAŞIMAYA SON

Bir mikroçip ilk olarak 1998’de bir insana yerleştirildi. Kaptan Cyborg olarak bilinen Profesör Kevin Warwick, bir deneyin parçası olarak sinir sistemini bir bilgisayara bağlamak için prosedürü uyguladı.

Walletmor şirketinin çipleri, banka kartlarına alternatif ve yaklaşık bir pirinç tanesi büyüklüğünde. Fiyatı da yaklaşık 4100 TL’ye (200 Sterlin) denk geliyor.

Çip, MuchBetter tarafından işletilen ve müşterilerin para yatırabileceği bir akıllı telefon uygulamasına bağlandı. Nisan ayında Walletmor, sosyal medyada dünya çapında 450’den fazla makalede yer aldığını belirtti.

Paprota bu yılın başlarında BBC’ye verdiği demeçte, “İmplant, Rio’da sahilde bir içki, New York’ta bir kahve, Paris’te bir saç kesimi ya da yerel bakkalınız için ödeme yapmak için kullanılabilir” dedi.

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