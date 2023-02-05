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Elit atlet Savaşkan Fransa’da zirvede

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KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atletlerinden Buse Savaşkan, Fransa'nın Amiens şehrinde düzenlenen salon yarışmasında birinci olarak altın madalya kazandı.
Elit atlet Savaşkan Fransa’da zirvede

KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atletlerinden Buse Savaşkan, Fransa'nın Amiens şehrinde düzenlenen salon yarışmasında branşı yüksek atlamada birinci olarak altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Takımında yer alan ve Mart ayında İstanbul’da düzenlenecek olan 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’na yönelik hazırlıklarına devam eden Savaşkan’dan önemli bir başarı geldi.

Geçtiğimiz hafta Fransa’nın Hirson kentinde düzenlenen salon yarışmasında 1,82 ile ikincilik kürsüsüne çıkan Savaşkan, cumartesi Amiens şehrindeki yarışmada 1,85 ile birinci olarak altın madalyaya uzandı.

Savaşkan, 8 Şubat Çarşamba günü bu kez Mondeville şehrinde gerçekleştirilecek ve silver düzeyde olduğu belirtilen yarışmada yarışacak.

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