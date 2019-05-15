Elizabeth Spear Mağusa Kültür Derneği’ni ziyaret etti

Kadın dayanışmasının ve kadın örgütlenmesinin, kalıcı barış, işbirliği ve gelecek nesiller için önemini vurgulamak ve Derinya Kapısı’nın açılması ile birlikte birçok ortak proje gerçekleştiren Mağusa Kültür Derneği ile Derinyalı Kadınlar İnisiyatifi Klotho’nun çalışmaları hakkında bilgi almak için BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spear dün Mağusa Kültür Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında sıcakkanlılığı, samimiyeti ve kadının getireceği barışa olan inancıyla dikkat çeken Elizabeth Spear, iki toplumu yakınlaştıran işbirliklerini, özellikle kadın dayanışmasını desteklemekten her zaman mutluluk duyacağını belirtti ve Mağusa Kültür Derneği ile Klotho’yu örnek teşkil eden çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Mağusa bölgesinin en aktif derneklerinden biri olarak, bir çok sivil toplum projesi yürütmeleri yanında, Derinya’lı Kadınlar İnisiyatifi Klotho ile iki toplumlu işbirliği içerisinde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Dernek Başkanı Dudu Cumaoğulları, “Sayın Spear gibi biz de, kadın eli değmiş bir barışın temellerinin çok daha sağlam ve derin olacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

1992 yılında kurulan ve Mağusa bölgesinin en köklü derneklerinden olan Mağusa Kültür Derneği, bölgedeki farklı yaş gruplarına yönelik çok çeşitli sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif kurslar ve faaliyetler sunuyor. Şu anda 27. Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali’ni de gerçekleştirmekte olan dernek, Avrupa Birliği finansmanlığında yürütmekte olduğu LEAD; Öğren, Deneyimle, Uygula ve Geliştir isimli projesi ile öncelikli sorunlar arasında yer alan işsizliğin ciddi boyutlara ulaştığı Mağusa bölgesinde, işe girmekte sorun yaşayan kişilere günümüz iş dünyasının talep ettiği temel ve teknik yetkinliklerin eğitimlerine ücretsiz katılım olanağı sunmaya hazırlanıyor.