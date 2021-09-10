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Elizabeth Spehar BM Özel Temsilcilik Görevinden Ayrılıyor

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Elizabeth Spehar BM Özel Temsilcilik Görevinden Ayrılıyor
Elizabeth Spehar BM Özel Temsilcilik Görevinden Ayrılıyor

Elizabeth Spehar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilciliği ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Misyon Şefliği görevinden ay sonu itibarıyla ayrılacak.

10 Haziran 2016’da devraldığı görevden, görev süresinin dolması nedeniyle ayrılacak olan Spehar, veda ziyaretlerine başladı. Spehar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 13 Eylül Pazartesi saat 12.00’de kabul edilecek.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi’nin, Avustralya’da iki dönem İşçi Partisi Milletvekilliği ve kısa bir süre de bakanlık yapan Melissa Parke’nin olacağı ileri sürüldü. Parke’nin Birleşmiş Milletler adına Kosova, Lübnan, Gazze, New York ve Yemen’de görev yaptığı belirtildi. BM kaynaklarından konuyla ilgili henüz resmi bir teyit alınamadı.

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