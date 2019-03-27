Eljif Elmas için 15 milyon Euro!

İtalya Serie A ekibi Fiorentina'nın Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eljif Elmas için devrede olduğu iddia edildi.
Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Serie A ekibi, Elmas'ın transferi için sarı-lacivertli ekiple temas kurdu.
Taraflar arasında gerçekleşen ilk görüşmelerde bonservis bedeli olarak 15 milyon Euro'nun konuşulduğu ifade edilirken, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu mali sıkıntıyı dikkate alarak bu transfere sıcak baktığı belirtildi.
Fiorentina'nın vakit kaybetmeden Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunması bekleniyor.
Makedonya Milli Takımı'nda da oynayan Elmas, bu sezon 23 lig maçına çıkarken, bu maçlarda 1 gol kaybetti.
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